Ez egy olyan tér, ahol könnyű magunkat jól érezni. A Peugeot dizájnja, az iCockpit látványvilága és az anyaghasználat is olyan, amire mondhatjuk azt, hogy kaptunk valamit a pénzünkért. Van benne szórakozás, jó ízlés, érdekesség, látványos megoldások és használat közben is érdekes, nem pedig zavaró újítások.

Az iCockpit felépítése ma már egyáltalán nem furcsa, az apró, alul-felül lapított kormánnyal játékszerűen könnyed a vezethetősége és más gyártónak még csak hasonló koncepciója sincs. Jó a vezetési pozíció, remek a látvány sötétben is, miután a műszerfalat, az ajtókat és a tetőablakot is megvilágíthatják világoskék LED csíkok.

Ülései jó tartásúak, az elsők AGR tanúsítvánnyal rendelkeznek (azaz az ortopédiai szervezet által ajánlott, gerincbarát kialakítású), sportülésekhez hasonlóan állítható laphosszúságúak és az oldaltartásuk is kiváló, nem mellesleg még jól is néznek ki. 180 centis magasságommal, magam mögött hátul kimondottan tágas a lábtér, ahogy a fejtér is, csomagtere hibridként 395 literes, magas padlóval és nagy rakodónyílással, ülései síkba dönthetőek, még a jobb első is teljesen összecsukható.

Felhasználói szempontból sem rossz élmény a 3008, de itt már akadnak hiányosságok. A 10 colos új multimédia menüje már ismerős, a szoftver egy kissé lassú, nehézkes, sokszor késik és nem túl stabil. Előbbiek elmondhatóak a digitális műszeregységre is, aminek a grafikája szép ugyan, de a kijelzők közti váltások animációján látszik a szaggatás és az akadás, ami nem túl jó minőséget sugall.

A fedélzeti rendszer okostelefon-integrációra képes, kezeli az androidos és iOS rendszerű telefonokat is. Emellett pedig fontos a hibrid esetén az energiamenedzsment menü is, amihez külön fizikai kapcsolót is beépítettek a kijelző alá. Beállíthatjuk a töltési időt, teljesítményt, és kiválaszthatjuk azt is, mennyi energiát tartalékoljon az út során, hogyan gazdálkodjon a meglévővel, és ha annál többet állítunk be, vagy a teljes kapacitást, akkor a lehetőségekhez képest feltölti a benzinmotorral, így mire beérünk a városba, lesz elektromos hatótávunk – a benzinfogyasztás rovására.