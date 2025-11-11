A Lesechos.fr francia portál számolt be arról, hogy a Franciaország teljesen új Scania teherautókat vásárol. A beszerzés jelentőségét két tényező is növeli: az egyik, hogy ilyen Scaniát még nem láthatott az, aki kicsit is kedveli a teherautókat, a másik, hogy várhatóan a franciaországi Angers-ben fogják őket gyártani.

De lássuk, miféle járgány akar ez lenni! A közúti vontatóknál és teherautóknál használt Scania fényszórók eléggé árulkodók. Sejtetni engedik azt a polgári változatot, amit alapvetően az építőipari alkalmazásokra fejlesztettek ki. Mindamellett talán egyedül ezekről felismerhető, hogy griff logós teherautóról van szó.

Az XT modell platformjára épülő teherautó orrmotoros kialakítású, ami azért kuriózum, mert ilyet 20 éve nem gyártott a Scania gyárilag! Holland, illetve más “tuning” cégek által épített Scania (és Volvo) csőrösök persze futnak európai utakon. Ezek azonban nagyon kis darabszámban, lényegében egyedi gyártásban készülnek.

Nem úgy a Le Vampire, amiből az első 50 példányt jövő nyáron kaphatja meg a francia hadsereg (Direction générale de l’armement – DGA). A páncélozott, négyfős legénységi fülkével szerelt teherautó hátul platós. Tetszés szerint specifikálható: akár olyan légvédelmi fegyverek, például a Mistral 3 típusú, rövid hatótávolságú rakéták hordozására is alkalmas, de radarok szállítására is használható. Az off-road alváz valamint az összkerékhajtás kombinációja kiváló mobilitást tesz lehetővé laza, vagy kemény talajon. Úgy tervezték meg, hogy mozgékony és könnyen manőverezhető legyen. Szükség esetén pedig akár repülőgépen is lehessen szállítani.

A 14,5 tonna össztömegű teherautó hajtásáról 13 literes és 460 lóerős dízelmotor gondoskodik, amihez könnyedén hozzá lehet férni köszönhetően annak, hogy a motorháztető felnyitható. Érdekesség, hogy megmaradt az eredeti lépcső a mellső tengely előtt, amely egyértelműen a Scania XT merev alvázas teherautó (és más nyerges vontatók) sajátja. Mégsem maradtak funkció nélkül, mivel a motorháztető két oldalán egy-egy lapos közlekedőt alakítottak ki, így gyakorlatilag könnyedén fel lehet mászni a Le Vampire orrára, ha esetleg a motor figyelmet, vagy törődést igényelne.

A Le Vampire teherautókat a francia hadsereg egy komplex védelmi rendszer részének tekinti, amelyet alapvetően a katonai drónok ellen kívánnak alkalmazni. Amennyiben beválnak, könnyen lehet, hogy még nagyobb darabszámban vásárolnak belőle.