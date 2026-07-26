„Nem megyek ki a Hungaroringre, sokkal többet látok a tévéből”. Részlegesen egyetértenénk egy ilyen mondat hallatán, ha egy lelátóra szóló jegy megvételéről kellene döntésre jutnunk. A Paddock Club viszont valami egészen más. Egész napos nyüzsgés, vibrálás, óriási felhajtás, csinnadratta és showbusiness a javából, életre szóló élmény annak is, aki egyáltalán nem szereti az autóversenyt.

Meghívó nélkül a Paddock Clubba átlagfizetésből sajnos nem egyszerű feladat bejutni, ugyanis kizárólag háromnapos jegyek kaphatók nagyon-nagyon sok pénzért. Nyolcezer-kétszázharminckilenc dollárért (kb. 2,6 millió Ft) egészen pontosan, és ennél van egy még menőbb jegy, a Legend 3 Days pass tizenegyezer-ötszázharmincöt dollárért (3,75 m Ft), amivel még több helyre bepillanthatnak a szerencsések.

Maga a Paddock Club a célegyenes mentén húzódó főépület jelentős részét elfoglalja. Az összes csapat, a támogatók, és az F1 partnereinek személyzete és vendégei élvezhetik innen a F1 és a vele összenőtt versenysorozatok izgalmait testközelből. Nyitás reggel 10 órakor.

Mit tartogat a Paddock Club?

Belépés után azonnal kétoldalról támadnak pezsgővel és üdítővel, legalább tíz alkalommal, amíg 2 perc alatt elérjük a Pirellinek kijelölt részt az épület hátsó traktusában. Megérkezünk, név alapján megkapjuk az asztalunkat, és újabb támadás, érkezik az első Mimóza koktél (pezsgő narancslével), a szakácsok vadul dolgoznak, rák, steak, csokiszökőkút, van itt minden, mi szem-szájnak ingere. Nem mellesleg innen nyílik a VIP-lelátó, ahonnan testközelből, néhány méteres magasságból szemlélhetjük a csapatokat vagy a célegyenesben előttünk száguldó versenyautókat.

Az épület másik oldala a paddockra néz, ahol, ha szerencsénk van, még egy-egy versenyzőt is megpillanthatunk a magasból. Vezetett túrával a paddock aszfaltjára is kijuthatunk, ahol jó pár érdekességet megtudhatunk a versenyek háttéreről. Kevésbé ismert például, hogy a motorhome-ok sorrendjét az utolsó év konstruktőri világbajnoki állása határozza meg, nem haveri alapon húzzák fel egymás mellé a csapatok az csilivili épületeket.

A paddocklátogatáson kívül a vendégek szűk körű programok keretén belül eljuthatnak a pálya melletti szervizútra is a szabadedzések alatt, vagy a verseny után a Hungaroring aszfaltján is mehetnek egy kört utasként, persze nem versenytempóban, hanem szigorúan 50 km/órás tempó alatt egy Mercedes kisbusszal.

Az egyik legnagyobb élmény a Pit Lane Walk (bokszutca-látogatás), amit az F1-es időmérő előtt és közvetlenül utána is megtartanak. Itt igazi tumultusra, rengeteg fotózó vendégre, autókra és a szervizcsapatok tagjaira számíthatunk.

A Paddock Club tömény élmény gyereknek, felnőttnek egyaránt, amiről galériánk képei is árulkodnak. Kattints!