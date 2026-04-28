Dél-Afrikában komoly múltja van a BMW-nek, olyannyira, hogy még olyan külön modellje is volt azon a piacon, amiből már készült korlátozott példányszámú kiadás is. A BMW-csoport az elmúlt években is sikeres maradt az országban a közlekedés több frontján is, ennek örömére pedig ezúttal limitált kiadású autót és motort építettek.

A közúti sportkocsik krémjébe tartozik a BMW M2, amely teljesítményével és kiváló vezethetőségével mind az utcán, mind a pályán igazi élményautó. Ami a BMW autós részlegének az M2, az a motorosnak az S 1000 RR, és annak pályakész csúcsváltozata, az M 1000 RR, ezek BMW Motorrad büszkeségei Nem meglepő, hogy ez a két modell kapott most egymásra rímelő különleges kiadást.

A motorkerékpár változattól függően az S vagy M 1000 RR M2 Edition, míg az autó az M2 Coupé RR Edition nevet viseli.

Utóbbi megtartotta a modell 6250-es fordulaton 480 lóerős, 600 Nm-es, 3 literes hathengeres motorját, amellyel automata váltóval 4, kézivel pedig 4,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 250 km/órás végsebességre képes. Kívül az egyedi kiadás megkapta a „fekete zafír” fantázianevű metálfényezést, az első és a hátsó splittert pedig piros-feketére festették. Az autó M Performance felfüggesztést – mellyel 20 mm-rel alacsonyabban ül –, valamint elöl 20, hátul 21 colos, feketére fújt felniszettet kapott. A hátsó szárnyon túl külön látványosság a tetőspoiler, amitől még sportosabb lett az autó. A kiadáshoz külön fejlesztettek egy Akrapovič kipufogórendszert, amit szívesen meghallgatnánk. A beltérben is visszaköszön fekete-piros színkombináció a versenyülések szegésén és díszöltésein.

A két motorkerékpár műszakilag azonos a szériapéldányokkal, de így sincs ok a panaszra: az S 1000 RR az 1 literes sornégyes motorjával 210 lóerőt ad le 13 000-es fordulatszámon, tehát jóformán kétszer annyit forog, mint négykerekű rokona, maximális nyomatéka 113 Nm. Ezzel az erővel 3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és egészen 303 km/óráig meg sem áll, ha van erre tere. Nem csoda, hogy egy ilyen potens motorra már a szériafelszereltségben is oldalsó szárnyak kerülnek. A különleges kiadás „fekete vihar” fantázianevű fényezést kapott piros dekorcsíkokkal, a sportos, sötét hangulatot pedig a sötétített szélvédővel és M feliratú nyereggel növelték.

A Superbike-világbajnokság homologizációjára készült M 1000 RR már szériában is különleges. Aerocsomagjával 33%-kal több leszorítóerőt termel, mint a közúti változat, a négyhengeres motort teljesítményét itt 218 lóerőre növelték, amit 14 500-as fordulaton ad le, csúcsnyomatéka szintén 113 Nm. 3,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 314 km/óra. Itt is megjelenik az Akrapovič kipufogó.

A különleges kiadásban ez a változat is megkapta ugyanazon módosításokat, mint a kis testvére, ezen túl pedig az M változat karbonkerekei is kaptak a piros festésből, valamint az itt már szénszálas szárnyakra pirossal ráfestették az RR feliratot.

Az előbbi motort 406 950 randért (7,6 millió forint), utóbbit pedig 882 100 randért (16,5 millió forint) kínálják. A két motorvariánsból együttesen mindössze 10 darab fog készülni, ahogy az autóból is, melynek ára még nem ismert.

A cikk szerzője Takács Hunor