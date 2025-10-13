Afrika nem csak a képző- és előadóművészetek, de az autók világában is saját kultúrával bír. Ez utóbbinak meghatározó eleme a Gusheshe, azaz az 1985-ben bemutatott, kizárólag Dél-Afrikában gyártott és forgalmazott 325iS – a név egyes források szerint egy zulu szóból ered, és azt jelenti, gyors, mások szerint a 325iS-tulajdonosok kedvelt foglalatosságát, a driftelést kísérő hangokat utánozza.

Mára a gusheshe egyrészt minden E30-as BMW (második generációs 3-as, 1982-1994) gyűjtőnevévé vált, másrészt általában használják minden olyan flexelésre, amelyhez komoly tudás, felkészültség szükséges (ld. pl. driftelés).

De menjünk vissza az elejére – mi az a 325iS?

BMW 333i és BMW 325iS (1985) galéria

15 fotó

Az 1980-as évek derekán világszerte egyre nagyobb rosszallással nézték a dél-afrikai rasszista rendszert, az Apartheidet, és az évtized végére a legnagyobb országok szankciókat vezettek be a Frederik Willem de Klerk irányítása alatt álló ország ellen.

Az 1985-ben bemutatott, első generációs BMW M3 (E30) azonban nem az embargó miatt nem juthatott el Dél-Afrikába, hanem mert nem készült belőle jobbkormányos kivitel. Csakhogy az ország már ekkor kulcsszerepet játszott a márka életében – 1973-ban itt nyitotta meg első Németországon kívüli gyártóüzemét a BMW –, a cég helyi jelenléte így jóval erősebb volt egy átlagos márkaképviseletnél.

A BMW dél-afrikai mérnökei összedugták a fejüket, és az M GmbH, valamint az Alpina bevonásával megalkották a BMW 333i-t, Dél-Afrika válaszát az M3-asra. A 333i 3,2 literes, soros hathengeres motorja 199 lóerőt adott le, sebességváltója sportosan áttételezett, ötfokozatú kézi egység volt. Módosították a futóművet és a vezetői környezetet is. Két év alatt mintegy 200 darab készült a kocsiból, amely mára értékes és egzotikus kincsnek számít gyűjtői körökben.

Szintén 1985-től gyártották a 325iS modellt, azaz a Gusheshét, a szériakivitelű 325i sportosabb változatát. A 2,7 literes szívómotor 197 és 211 lóerős kivitelben volt elérhető, a vezetési élményről részlegesen önzáró differenciálmű és Bilstein gátlókat alkalmazó M Sport felfüggesztés gondoskodott, a stílust a 15” kerekek, az optikai kiegészítők és egy teljes elektromos csomag biztosította. A 325iS komoly motorsport-sikereket ért el a régióban.

A BMW South Africa házi gyűjteményében mindkét autóból van (vagy legalábbis volt) egy-egy példány, amelyeket 2016-ban és 2017-ben teljes körűen felújítottak.

BMW 333i Homage és 325iS Homage (2025) galéria

33 fotó

Most pedig jöhetett a következő lépcsőfok: mindkét modellnek megépítették a modern, de stílusában hagyománytisztelő átiratát.

Közös jellemzőjük, hogy a BMW 3-as helyett a BMW 2-es szériára épülnek, mert (az alkotók elmondása szerint) ez az a modell, amely formájában és karakterében leginkább az eredeti BMW 3-as szellemi örökösének tekinthető.

A BMW 333i Homage alapját a BMW M2 adja. Motorja értelemszerűen a 3,0 literes soros hathengeres 480 lóerővel, 600 Nm forgatónyomatékkal. Az autó 4 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

A mindössze 33 darabos emlékszéria példányai Alpina kerekeket, 333i Homage matricákat, négy végcsöves kipufogórendszert, egyedi aerodinamikai csomagot kapnak. Az utastérben szénszálas héjú kagylóülések, az eredeti, második generációs 3-asból származó, skót kockás szövettel kárpitozott könyöklő és emléktábla hirdeti, hogy nem átlagos autóban ülünk.

A BMW 325iS Homage műszakilag egy BMW M240i xDrive (388 LE, 500 Nm, összkerékhajtás, 4,3 mp 0-100 km/óra), amelyet dupla hátsó légterelővel, veterános stílusú keréktárcsákkal, M Sport Pro csomaggal, M Sport ülésekkel és első splitterrel gazdagítottak. A skót kockás szövet és az emlékplakett innen sem hiányzik; ebből az autóból is 33 darab készül.

Mindkét emlékszéria kizárólag online árverésen vásárolható meg október 21-től. Az induló ár a BMW 325iS Homage Edition esetében 1 435 000 dél-afrikai rand, azaz 28 millió Ft; a BMW 333i Homage Edition minimálára 1 960 000 rand (38 millió Ft.)

Ha a Gusheshe magyarázatra szorul is, a BMW M1 a világ minden részén ismert, ikonikus típusa a márka történetének: