A gazdagok egyre több pénzt hajlandóak áldozni autóikra, legyenek azok újak vagy öregek. A luxusautók gyártói mind gyakrabban szembesülnek extravagáns kívánságokkal, az árveréseken pedig az egekbe szöknek az árak, és már nem is csak a Mercedes–Ferrari tengely mentén.

A Broad Arrows Auctions legutóbbi árverése a kaliforniai Monterey Car Week előestéjén 57,4 millió dolláros összbevétellel zárult, és számos olyan tétel is tulajdonost cserélt, amelyért korábban nagyságrendekkel kevesebbet fizettek.

9 fotó

Az egyik ilyen tétel egy 1980-as BMW M1-es volt, Procar versenykivitelben.

Az M1 minden idők egyik legizgalmasabb, legritkább BMW modellje volt, amelyből 1978 és 1981 között mindössze 453 darab készült, 399 közútra, a fennmaradó 54 pedig kifejezetten versenycélokra.

Ez utóbbiak jelentős részét tették ki a BMW M1 Procar bajnokságba szánt példányok. Ez egy elsősorban promóciós célú, de annak nagyon is nívós profilú széria volt, amelyben a F1-ből, a túraautó-bajnokságokból és egyéb élvonalbeli sorozatokból érkező pilóták mérték össze tudásukat azonos kivitelű M1-esek volánja mögött. A széria mindössze két évadig futott (1979-ben Niki Lauda, 1980-ban Nelson Piquet lett a bajnok), utána a BMW úgy döntött, maga is a F1-re koncentrál, ahol motorbeszállítóként volt érdekelt 1982 és 1988 között.

Ez egyben azt is jelenti, hogy azok az autók, amelyeket eredetileg az 1981-es, már nem megrendezett szezonra gyártottak, játéktér nélkül maradtak. Ezek többségét más sorozatokban hasznosították tulajdonosaik, azt a példányt azonban, amely idén augusztusban kalapács alá került Kaliforniában, vadonatúj állapotában nyugdíjazták. Hogy versenyen kívül, örömszerzésre használta-e három tulajdonosa közül bármelyik, azt nem tudni, mindenesetre makulátlan állapota arra enged következtetni, hogy nem.

Az autó fehér fényezése, komplett belső tere és a teljes gépészet az eredeti, gyári kivitel, a BMW valós életkoráról csak néhány gumikomponens elporladása árulkodik, egyébként vadonatújnak tűnik.

Ezt tükrözi az ár is, aminél többet tudomásunk szerint nem fizettek még BMW M1-esért: az 1,6 millió dollár (544 millió Ft) ugyanakkor nem tűnik a földtől elrugaszkodottnak, hiszen egy eleve legendás, nagy gyűjtői értéket képviselő autó egyedülálló példányáról van szó.

Létezik egy másik BMW M1-es, amivel versenyeztek is, és a festése sem gyári, mégis a fenti összeg sokszorosát érné, ha valaha áruba bocsátanák. A Warhol-féle BMW Art Car azonban nem eladó…