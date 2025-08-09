A Ferrari 1962 és ’64 között mindössze 36 példányban gyártotta a 3 literes, 296 lóerős V12-es motorral, ötfokozatú kézi váltóval szerelt 250 GTO modellt, melyeket annak idején túlnyomórészt versenypályákon használtak, így a mára megmaradt darabok mind-mind nagy értéket képviselnek.

Olyannyira, hogy 2014-től egészen 2022-ig ez a típus tartotta az aukción legdrágábban eladott autó rekordját: bő egy évtizede 38,1 millió dollárt adtak egy példányért, majd 2018-ban egy másik darab 48,4 milliót hozott az RM Sotheby’s árverésén. Bár három éve már a Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe elképesztő 143 millió dolláros leütési árral ült fel a trónra (titkos, nem nyíílt árverésen), 2023-ban is adtak 51,7 millió dollárt egy 250 GTO-ért.

Néhány hónap múlva újabb, még a 250 GTO-k között is különlegesnek számító darab, mondhatni fehérholló-ritkaságú példány kerül kalapács alá: 2026 januárjában a Mecum az egyetlen gyárilag fehér fényezéssel készült példányt bocsátja árverésre.

A 3729 GT alvázszámú darab a beszédes Bianco Speciale becenévre hallgat (az olasz bianco magyarul fehéret jelent). Az aukciós ház közlése szerint a Ferrari akkori gyakorlatától merőben eltérő fényezést a brit forgalmazójuk, az egyben versenycsapat-tulajdonos John Coombs lobbizta ki nagy nehezen Maranellóban.

A járgányt ’62-ben és ’63-ban számos brit versenyen lépett pályára, mások mellett a kétszeres Forma-1-es világbajnok Graham Hill is vezette, ám érdekes módon egyetlen futamgyőzelmet sem értek el vele.

Ugyan a már említett Coombs mindig tagadta, de a Mecum szerint nyílt titok, hogy a kereskedő egy időre a Jaguarnak is kölcsönadta az autót, hogy a brit gyártó mérnökei annak „titkait” ellesve, részleteit megfigyelve tökéletesítsék az E-Type könnyített változatát, a Lightweightet.

Coombstól a Bianco Speciale egyik pilótájához, Jack Searshez került, nála 30 évet töltött, 1999-től a Microsoft korábbi elnöke, Jon Shirley birtokolta.

A Bianco Speciale

A fehér csodát az évtizedek során kiválóan karbantartották, ugyanakkor sosem esett át átfogó felújításon, alkatrészei jelentős része a mai napig eredeti, ennek köszönhetően 2008-ban meg is kapta az ezt tanúsító Ferrari Classiche piros könyvecskét.

A ritkaságot a Mecum most, augusztusban Montereyben állítja ki, árverésre jövő januárban küldik majd. Egyelőre nehéz megtippelni, mennyi lesz a leütési ár – még az aukciós hát sem közölt becslést –, a Vezessen is figyelni fogjuk az eredményt.