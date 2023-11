A versenyautó 38 éven át egy amerikai gyűjtő birtokában volt. A vevő kilétét nem közölte az árverést szervező Sotheby’s aukciósház. Bár az eladási ár valamelyest elmaradt a 60 millió dollár körüli várt leütési ártól, még így is ez a legdrágább Ferrari, amely árverésen valaha is elkelt. Úgy tudni, hogy 2016-ban egy másik GTO 250 hetvenmilló dollárért (24,6 milliárd forint) cserélt ugyan gazdát, de az nem árverés, hanem magán adásvétel volt.

A mostaninál magasabb leütési árat csak egy Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ért el, amelyet 135 millió euróért (50,8 milliárd forint) adtak el tavaly egy európai árverésen.

A most árverésre bocsátott Ferrari második helyen végzett egy ezer kilométeres futamon a németországi Nürburgringen. Ez az egyetlen 250 GTO, amelyet valaha is versenyen indított a Ferrari, az autót 1964-ben 6000 dollárért adták el egy szicíliai sebésznek. Még az 1960-as években került az Egyesült Államokba, ahol többször is gazdát cserélt, míg végül – 1985-ben – legutóbbi tulajdonosához, egy ohiói gyűjtőhöz került.

Az 1962 és 1964 között gyártott Ferrari 250 GTO-kból 36 létezik, tulajdonosaik között van mások mellett Ralph Lauren divattervező és Nick Mason, a Pink Floyd dobosa. A most árverésre került példány egyedülálló a ritkaságnak számító 250 GTO-k között is, mivel eredetileg 330 LM-nek tervezték, és csak 1962-ben alakították át 250 GTO-vá.