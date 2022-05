Két Eurojackpot kellene ehhez az autóhoz

Ha az elmúlt években felmerült a kérdés, hogy melyik a világ legdrágább autója, nagyon sokan kapásból mondták a választ: a Ferrari 250 GTO, hiszen az 1962 és ’64 között gyártott típus példányai többször is egymás rekordjait megdöntve álltak a lista élére. Legutóbb 2018-ban történt meg ez, akkor a Sotheby’s kaliforniai aukcióján 48,4 millió dollárt (jelenlegi árfolyamon 17,9 milliárd Ft) adtak egy 1962-es darabért.

Úgy tűnik, most át kell állítanunk az agyunkat, ugyanis a Hagerty autós szakoldal értesülése szerint közel megtriplázódott a csúcs, egy 1955-ös Mercedes-Benz 300 SLR-ért W196S) 142 millió dollárt (52,4 milliárd Ft) fizettek.

A lap úgy tudja, hogy az autót a Mercedes a saját gyári kollekciójából adta el egy május 6-i, szűk körű, meghívásos árverésen, amelyen csak egy maroknyi „leinformált” licitáló vett részt, ráadásul a nyertesnek vállalnia kellett, hogy nem adja tovább azt.

A 300 SLR nem keverendő össze a külsejében és nevében is hasonló 300 SL-lel, utóbbit az 1952-ben Le Mans-győzelmet arató W194-esből fejlesztették, míg ez a modell a Forma-1-ben Juan Manuel Fangiónak 1954-ben és ’55-ben bajnoki címet hozó W196-osra épült.

A Mercedes-Benz 300 SLR versenyautóként maga is sikeres volt: Fangio, Stirling Moss és Peter Collind kezei között kettős és hármas győzelmeket aratott az 1955-ös Mille Miglián, az írországi Tourist Trophyn és a Targa Florión. Ugyanakkor a motorsport egyik legszörnyűbb balesete is ehhez a típushoz kötődik, hiszen az az évi Le Mans-i 24 óráson Pierre Levegh egy ilyen autóval csapódott a pályát határoló kerítésnek, a borzalmas bukás a pilóta mellett 83 néző életét követelte, és még több mint 100-an megsérültek.

A 300 SLR-ből annak idején kilenc közúti példány készült – a Le Mans-i tragédia után a Mercedes lefújta versenyprogramját, így a típus gyártása is leállt –, de a most eladott darab még ezek között is ritkaság, ugyanis a két darab sirályszárnyas, kemény tetős Uhlenhaut-kupé egyike, ez indokolja a szédítő összeget.