A nyár elején a Ferrari bejelentette, hogy gyárt egy további egyedi „Tailor made ‒ testre szabott” Daytona SP3 modellt, amelyet a Monterey Autóhéten (Monterey Car Week) a Ferrari Alapítvány javára rendezett jótékonysági árverésen értékesítenek. Az aukció szombat este zárult, ahol a különleges, egyedi kivitelű Daytona SP3 599+1 elképesztő, 26 millió dolláros (8,76 milliárd forint) áron kelt el.

Ezzel ez lett a 13. legdrágább autó, amelyet valaha árverésen értékesítettek. Az SP3 599+1 mindössze 400 000 dollárral maradt el az 1964-es Ferrari 275 GTB/C Speciale mögött, amelyet 2014-ben, szintén a Monterey Autóhéten értékesített az RM Sotheby’s aukciósház, és amely a 12. helyen áll az árverésen eladott legdrágább autók örökranglistáján.

6 fotó

Az SP3 egyedülálló ebben a sorban, mivel az előtte álló 12 autó mind veterán volt az eladás időpontjában. A szerencsés nyertes megkapja az első Ferrari-tulajdonosnak járó hivatalos dokumentációt.

A Ferrari egyik képviselője megerősítette a Road & Track magazinnak, hogy ez a „Tailor Made” SP3 a legmagasabb áron elkelt új Ferrari, amelyet valaha árverésen értékesítettek.

Amikor az RM Sotheby’s bejelentette az árverést, közölték, hogy az egyedi átalakításokkal ellátott autó értékét „több mint 3,5 millió dollárra” becsülik. A licitálók azonban úgy döntöttek, hogy ez nevetségesen alacsony, és megmutatták, mekkora összeget érhet egy ilyen Ferrari.

Az SP3 eredeti, 599 darabos szériáját a Ferrari már a gyártás megkezdése előtt odaígérte és eladta a „leghűségesebb ügyfeleinek”, így a szuperautó rajongói – amely egyben tisztelgés a Ferrari 1960-as évekbeli sportprototípusai előtt – többre vágytak.

Az első 599 vásárló 2,25 millió dollárért jutott hozzá az SP3-asához, míg a 600. vevőnek ennek az összegnek több mint tízszeresét kellett kifizetnie.

Ez az SP3 a különleges, 599+1 sorozatszámot kapta, hogy megkülönböztessék az eredeti 599 darabos szériától. Az autóban egy plakett is tanúsítja annak egyedi státuszát. Látványos és egyedi még a fekete-sárga színvilág, ráadásul sárgával végigfut a karosszéria vízszintes lemezein a Ferrari felirat, ami önmagában előzmények nélküli stíluselem a márka történetében. Ennyivel azonban nem érték be az olasz dizájnerek.

Az autó egyedi kárpitozást kapott, amely nem terepmintázata miatt speciális, hanem mert kárpitját használt gumiabroncsok szövetrostjainak feldolgozásával gyártották. A műszerfal és a kormánykerék pedig a Forma-1-ben használatos karbon kompozit anyagból készült. Műszakilag megegyezik az eredeti szériával: 6,5 literes, V12-es szívómotorja 840 lóerőt ad le, az autó álló helyzetből 2,85 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és 7 mp alatt 200-ra.

Elképzelhető, hogy ez a Daytona SP3 egyben az utolsó középmotoros, V12-es motorral szerelt Ferrari, amelyet valaha eladnak, mivel a márka az új F80 modellben már hibrid V6-os hajtásláncra váltott. Az a tény, hogy ez az SP3 egy korszak lezárását jelenti, szintén hozzájárult a rekordot döntő eladási árhoz.