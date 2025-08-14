Nemrég átnyálaztunk a Dathouse adatait, amelyben többek között a Magyarországon forgalomba helyezett új személyautók is szerepelnek, és tágra nyílt a szemünk, amikor a sportautó kategóriához értünk a táblázatban. Egészen különleges autók kaptak magyar rendszámot eddig 2025 első hét hónapjában. 

Az egyik modell magasan kiemelkedik a többi közül, egy Ferrari Daytona SP3, amelynek az ára megközelíti a 800 millió forintot. Részletek a lenti galériában.

Nyilván számos sportos BMW, Audi, Mercedes-Benz vagy akár Mazda MX-5 kapott rendszámot, de mi most az igazi különlegességekre koncentráltunk. Ha összességében nézzük, kicsit olyan, mintha valaki elkezdett volna élőben összeállítani egy autóskártya paklit. Ehhez persze kell sok pénz, de az sem elég, a márkával árult kapcsolatnak is tökéletesnek kell lennie. Azt a néhány Lamborghini Revueltót, Ferrari Daytona SP3-at, amelyet magyar vevők egyáltalán megkaphatnak a gyártás első éveiben, nem a leggyorsabb vagy legtehetősebb vevő kapja, sokkal inkább olyan, aki nem hoz szégyent a márkára, a garázsában esetleg akad már néhány különlegesség, sőt valószínűleg visszajáró vevő. 

Galériába szedtük ezeket az autókat és a fontosabb infókat róluk:

14 fotó

*A galériában látható fotók illusztrációk!

Te melyiket látnád szívesen a garázsodban?

Te melyiket választanád?
Ferrari Daytona SP3
30% (31)
Ferrari 812 COMPETIZIONE
12% (12)
Lamborghini Revuelto
5% (5)
McLaren 750S
4% (4)
Aston Martin DB12 Volante
8% (8)
Lamborghini Huracan
1% (1)
Aston Martin DB12
5% (5)
Ferrari 296 GTB
3% (3)
Ferrari SF90
4% (4)
Aston Martin Vantage
2% (2)
Ferrari 296 GTS
3% (3)
Ferrari Roma
5% (5)
Bentley Continental GT
8% (8)
Alpine A110
10% (10)
Valaki vett egy 800 milliós autót Magyarországon 6
Szoboszlai Dominik begurult szupersportautójával a magyar válogatott edzésére
Nemzeti válogatottunk csapatkapitánya is megérkezett…
Valaki vett egy 800 milliós autót Magyarországon 7
Feszengés a kormány mögött – amikor a tested nem várhat
A volán mögött ülők figyelmét sok minden elterelheti. Most…