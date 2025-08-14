Nemrég átnyálaztunk a Dathouse adatait, amelyben többek között a Magyarországon forgalomba helyezett új személyautók is szerepelnek, és tágra nyílt a szemünk, amikor a sportautó kategóriához értünk a táblázatban. Egészen különleges autók kaptak magyar rendszámot eddig 2025 első hét hónapjában.

Az egyik modell magasan kiemelkedik a többi közül, egy Ferrari Daytona SP3, amelynek az ára megközelíti a 800 millió forintot. Részletek a lenti galériában.

Nyilván számos sportos BMW, Audi, Mercedes-Benz vagy akár Mazda MX-5 kapott rendszámot, de mi most az igazi különlegességekre koncentráltunk. Ha összességében nézzük, kicsit olyan, mintha valaki elkezdett volna élőben összeállítani egy autóskártya paklit. Ehhez persze kell sok pénz, de az sem elég, a márkával árult kapcsolatnak is tökéletesnek kell lennie. Azt a néhány Lamborghini Revueltót, Ferrari Daytona SP3-at, amelyet magyar vevők egyáltalán megkaphatnak a gyártás első éveiben, nem a leggyorsabb vagy legtehetősebb vevő kapja, sokkal inkább olyan, aki nem hoz szégyent a márkára, a garázsában esetleg akad már néhány különlegesség, sőt valószínűleg visszajáró vevő.

Galériába szedtük ezeket az autókat és a fontosabb infókat róluk:

*A galériában látható fotók illusztrációk!

