599, és egy darabbal sem több: így szólt eredetileg a Ferrari Daytona SP3 programja. A gyerekek kedvéért azonban még saját szabályait is megszegi a modenai gyár, ezért, hogy megfelelő finanszírozást biztosíthasson az oktatás fejlesztésével foglalkozó The Ferrari Foundation számára, a cég most épített egy hatszázadikat, kifejezetten azért, hogy jótékony célra elárverezhessék.

13 fotó

Ha az 599+1 státuszt jelző plakett nem lett volna elég, az autó egyedi fényezést is kapott. A fekete-sárga színvilág önmagában is látványos, de ráadásul sárgával végig fut a karosszéria vízszintes lemezein a Ferrari felirat, ami önmagában előzmények nélküli stíluselem a márka történetében.

Ennyivel azonban nem érték be az olasz dizájnerek. Az autó egyedi kárpitozást kapott, amely nem terepmintázata miatt speciális, hanem mert kárpitját használt gumiabroncsok szövetrostjainak feldolgozásával gyártották. A műszerfal és a kormánykerék pedig a Forma-1-ben használatos karbon kompozit anyagból készült.

Az augusztusban árverésre kerülő, egyedi kivitelű Daytona SP3 műszakilag nem hoz újat, 6,5 literes, V12-es szívómotorja 840 lóerőt ad le, az autó álló helyzetből 2,85 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és 7 mp alatt 200-ra.

Az alábbi videó a Daytona SP3 típust mutatja be általánosságban:

Tudtad, hogy Magyarországon is van valahol egy Ferrari Daytona SP3?