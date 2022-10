Hosszú ideje a levegőben lógott a Tesla Semi sorsa: a leginkább Elon Muskhoz kötött vállalat még 2017-ben jelentette be kamionjának érkezését, de évekig tűnt úgy, hogy nem fog materializálódni a projekt, ahogyan az a Cybertruck esetében a mai napig kérdéses. Egy ponton túl azonban már nem volt lehetőség visszatáncolni, annyi megrendelés érkezett ugyanis az elektromos hajtású nyerges vontatóra.

Pénteki Twitter-bejegyzésében Musk megerősítette, hogy még idén megjelenik az utakon a Semi, mivel megkezdik a gyártását – vette észre a Verge. Ígérete szerint az első megrendelést a Pepsi üdítőitalgyártó-vállalatnak szállítják le december 1-jén, mely elsők között adta le rendelését, rögtön 100 darabra.

A Reuters hírügynökség megkeresésére reagálva a Pepsi megerősítette, hogy a várhatóan az év végén érkező Semiket két kaliforniai üzemében, a Frito-Layben, valamint a sacramentói egységében tervezik bevetni. A vállalat számára ez fontos lépés lehet környezetvédelmi céljainak megvalósítása szempontjából: a Pepsi már korábban az üzemanyagköltségek és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vállalkozott, azóta pedig azt tűzte ki célul, hogy 2040-re elérje a karbonsemlegességet.

500 mile range & super fun to drive — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Célokról a Tesla a Semi kapcsán sem fogalmaz óvatosan: a gyártó továbbra is kiáll amellett, hogy első kamionja teljesen megrakodva is képes lesz 100 km/óra körüli tempóra gyorsulni 20 másodperc alatt, majd emelkedőkön is tartani ezt a sebességet. Musk szerint ráadásul a hatótáv miatt sem kell aggódni, hogy az 500-800 kilométeres távolsághoz szükséges energiaszint 70 százaléka akár 30 percnyi töltéssel is elérhető.

A Semi megvalósulásának egyik kulcspillanata idén májusban érkezhetett el, amikor a Tesla újra elkezdte fogadni rá a rendeléseket (egészen augusztusig), miközben ügyfeleitől 20 ezer dolláros, jelenlegi árfolyamon számítva 8,5-9 millió forintos előleget szedett be. A több ízben elhalasztott Cybertruck esetében viszont elképzelhető, hogy csak 2023-ban mutatkozik be, már amennyiben sor kerül rá.