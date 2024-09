A hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon bemutatkozott a Tesla Semi elektromos nyerges vontató. Az amerikai gyártó egy 6×2-es változatot állított ki, amely sima, fehér színben pompázott egy ipari csarnok mesterséges fényében. Az alábbi videó a német rendszámtáblás, Európába szállított változatról készült.

Vajon mennyire komoly, hogy a Tesla Európában kíván piacot szerezni a Semivel? Egyes sajtóforrások szerint nagyon is, ugyanis már megkezdődött a toborzás olyan pozíciókra, amelyek az európai forgalmazásért lesznek felelősek. A nyitott álláshelyeket Amszterdamban, illetve Berlinben hirdették meg. Utóbbi már csak azért is releváns helyszín, mert korábban egy előadásában Elon Musk elhintette, hogy a Tesla Semi gyártása akár a cég berlini gigagyárában is lehetséges lenne.

Bár a Tesla Semi amerikai piaci bevezetése nem volt sikeres, mert éveket csúszott, ráadásul nem a tervezett mennyiséggel indult el a sorozatgyártás, ennek ellenére az európai bevezetés jó időben történik, hiszen kontinensünkön a megawatt-töltés színre lépésével az amerikai cég gyártmányai a távolsági áruszállítás szegmensét is meghódíthatják, amiben jelenleg még kevés versenyző van, hiszen a legtöbben csak a közbenső napi töltéssel ajánlják nyergeseiket nemzetközi vagy távolsági áruszállításra.

A gyártó által kommunikált adatok szerint a Semi egy feltöltéssel 482-800 kilométert tud megtenni. Emellett mindössze 30 perc alatt 70 százalékosra tölthetők az akkumulátorai. A Tesla szerint a Semi használatával három év alatt legalább 200 ezer dolláros megtakarítás érhető el.

A Tesla Semi eredetileg 2017-ben mutatkozott be, sorozatgyártása azonban csak 2022 végén startolt el egy, a PepsiCónak teljesítendő százdarabos megrendeléssel. Az amerikai cég azonban nem dőlhet hátra, mivel már van kínai konkurense is, amely ráadásul gyárat akar építeni Európában a saját Tesla-hasonmásának gyártására.