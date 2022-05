Vannak nyerges vontatók, amelyeket azért szeretünk, mert megbízható módon elhúzzák a félpótot a felrakóhelytől a lerakodó helyig. És vannak aztán olyan gépek is, amelyek már pusztán szépségükkel levesznek bennünket a lábunkról. A holland Wiersma Olie & Techniek legújabb csőrös Scaniája éppen ilyen.

Mint ismeretes, a nyújtott motorháztetővel rendelkező, európai piacra szánt Scaniák sorozatgyártása a Torpedóval véget ért, de a hollandiai Vlastuin egyedi megrendelésekre továbbra is előszeretettel épít ilyen szépségeket. (A legutóbbit egy hónappal ezelőtt mutatták be.) Ezzel lényegében fejet hajtanak előző évtizedek csőrös Scaniái előtt, amelyek a V8-as hangjukkal és a tiszteletet parancsoló megjelenésükkel örökre belopták magukat a hivatásos gépjárművezetők szívébe.

A jelek szerint még mindig van igény a vadonatúj csőrös Scaniákra, hiszen a háromtengelyes, új modellgenerációból épített Scania lélegzetállítóra sikeredett. A páratlanul szép Scania 660ST a Wiersma Olie & Techniek 150 éves fennállására készült. A jármű fehér fényezést kapott, oldalait, illetve a motorháztetőt szépia stílusú paintbrush festések díszítik, amelyeket egytől-egyig a helyi MW Designs készített. A kabin két oldalán egy vitorláshajó képe látható, míg a hátoldalra a cég logója, a motorháztetőre pedig egy a 150 éves fennállásra utaló babérkoszorú képe került.

A 6x2x4-es hajtásképletű csőrös Scania hajtásáról 16 literes, V8-as, 660 lóerős és 3300 Nm nyomatékú erőforrás gondoskodik. Motorja nemcsak dízellel, hanem hidrogénezett növényi olajjal (HVO100) is működtethető, amivel akár 90 százalékkal is csökkenthető a nyerges vontató károsanyag-kibocsátása. A sofőr munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, az adaptív tempomat (ACC), a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens (LDW), illetve a fáradtságérzékelő. Bár belső képeket egyelőre nem tettek közzé a különleges csőrösről, annyi bizonyos, hogy dupla ággyal van felszerelve, tehát akár egy négykezest is be lehet vele vállalni.

Nos, nehéz elképzelni, van-e olyan, aki nemet mondana erre a gyönyörűséges jószágra. Mi csak annyit mondunk, hogy ezzel szívesen elmennénk a világ minden tájára!

Ha szereted a csőrös Scaniákat, akkor a T144-es Torpedó történetét ajánljuk figyelmedbe. Az ezzel kapcsolatos cikket ezen a linken találod.