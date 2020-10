Próbáltál már teljes gázzal a végtelenbe hajtani? Közben a táj elmosódott masszává alakul körülötted, a vér úgy pumpálja az adrenalint, mint egy V8-as, de a mókának mindig vége szakad. Vagy azért, mert a lábunkon bilétával egy hideg hűtőben végezzük, vagy mert fékezünk, mielőtt saslikot csinálna belőlünk egy szalagkorlát, vagy pedig több ész szorult belénk egy molylepkénél és nem kockáztatunk.

A nevadai sivatagba kihúzott aszfaltcsíkon viszont nincs mitől tartani, hacsak nem saját magunktól és a fenekünk alatt a pokolba száguldó géptől. A légellenálláson kívül semmit nem kell legyőznünk. Ezen a helyen állították fel a minap az új sebességrekordot, amelyet közúton is használható autóval valaha elértek…hivatalosan!

Az új rekordot az SSC Tuatara állította fel: két mérést átlagoltak, amelyből 508,73 km/órás sebesség jött ki a Guinness hivatalos mérése alapján (a visszaút 532,9 km/óra volt!!!). Most pedig üljünk be a Oliver Webb autóversenyző mellé, aki a mérések után azt nyilatkozta, hogy a Tuatara még gyorsabb is tudott volna lenni, de nem kockáztatott, erős volt az oldalszél.