A 2024 decemberében 19 éves zalaegerszegi fiatal Zalaegerszeg irányából Gellénháza felé tartott négy utasával. A hátsó ülésen helyet foglaló három utas biztonsági öve nem volt bekapcsolva.

A vádlott a kanyargós útszakaszon a sebesség helytelen megválasztása miatt egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott a nedves úttesten. Nagyjából 77-80 km/h-s sebességgel haladva elveszítette uralmát az autó felett, és átsodródott a menetirány szerinti bal oldali sávba.

Az autó a füves útpadkán kidöntött egy jelzőtáblát, ezután egy meredek, lejtős rézsűn pörögve két fának is nekiütközött, majd oldalra borulva egy harmadik fának csapódott a tetejével.

A baleset következtében az egyik hátul ülő utas a helyszínen életét vesztette, a többi utas súlyosan, a vádlott könnyebben sérült meg. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozott.