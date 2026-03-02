A jelenlegi 7-es BMW 2022 vége óta van piacon – és a márka történetében először a zászlóshajó tisztán elektromos hajtással, i7 néven is bekerült a kínálatba. Ám hiába a legmodernebb űrkorszakbeli technika és a fejedelmi kényelmi extrák garmadája, a legújabb 7-es sorozat finoman szólva sem lett az eladási listák sztárja.

Az 5,39 méteres luxuscirkálóhoz helyenként egészen döbbenetes értékvesztéssel juthatunk hozzá.

Bár a belépő szintű i7 eDrive50 modellről van szó, a 455 lóerős teljesítményre aligha lehet panasz. A padlóba rejtett, több mint 100 kWh kapacitású akkumulátorcsomaghoz a gyári adatok szerint tekintélyes, akár 611 kilométeres hatótávolság társul, a maximális DC gyorstöltési teljesítmény pedig eléri a 195 kW-ot. Egyedül a végsebesség tűnhet a kategóriához mérten szerénynek, a tiltás ugyanis „már” 205 km/óránál közbelép.

Ezt a modellt újként 43 millió forintért lehet elérni alapfelszereltséggel, ám annak aki ilyen modellben gondolkodik érdemes figyelembe vennie az autós világban íratlan szabályt miszerint a luxuskategóriában a legfájdalmasabb az értékvesztés aránya (a felszereltség ára szinte azonnal elillan a szalonból kigurulva).

Az pedig már egészen mellbevágó, hogy az elektromos BMW i7 esetében ez a zuhanás milyen drasztikus méreteket ölthet. A hazai használt autók piacán ugyanis akad egy olyan BMW i7 eDrive50, ami 30 990 000 forintért vihető haza. 2024-es gyakorlatilag új autó, teljesen makulátlan állapotban 24 ezer megtett kilométerrel a háta mögött.

Rengeteg pénz, de ha megnézzük a belteret, a külsőt, látszik az extrák sora: az M Sport csomag, a 20 colos M kerék, a Bowers&Wilkins hifi hangszórói a beltérben.

Ha egy ehhez hasonló modellt állítunk össze a BMW hivatalos konfigurátorában, akkor az összegzés már 49,9 milliós árat mutat. Tehát szűk húsz millió forintos az árkülönbözet, amit a megtett 24 ezer kilométer, és a bő 1,5 éves használat jelent.

A jelenség nem a hazai piac sajátja, az Auto Bild is talált egy kísértetiesen hasonló eladó i7-est, Németországban.

A német hirdetésben szereplő példányt elegáns „Zafírfekete metál” fényezéssel és „Amarone” (mélybordó) színű Individual bőrbelsővel rendelte az első tulaja – ami kétségtelenül stílusos, ízléses összeállítás. Egyetlen év és 27 597 kilométer megtétele után az egykor nagyjából 62 millió forintos vételárú luxuscirkálót most 33,1 millió forintért (82 800 euróért) kínálják. Ez laza 28,9 millió forintos mínuszt jelent alig tizenkét hónap leforgása alatt.

Ez pedig nem annak szól, hogy az i7 fiaskó lenne, a maga kategóriájában egy kitűnő gép, de a piac viharos változásai főleg a nagy értékű elektromos autóknál ilyen árváltozást eredményezhetnek.