Egy valódi technológiai csatahajó az új BMW i7. Olyan dolgokat tud, amiktől leesik az állad, vagy épp az arcodhoz kap, hogy egy autó már ilyennel is képes szolgálni. Ez a kényelmes limuzin járt nálunk nemrég, és nem csak írott tesztben mutatjuk be nektek, mire képes, de videóban is. Ezek a BMW i7 legfontosabb újításai, amik egy részével a kategóriájában egyedi, de olyanokat választottunk, amit a 7-es BMW-k eddig nem tudtak, az új i7-es viszont már igen.

Ha olvasni szeretnél róla bővebben, itt találod a tesztünket: