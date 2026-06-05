2023-ban, a világbajnokság harmadik egyesült államokbeli fordulójaként mutatkozott be a Las Vegas-i Nagydíj, a kaszinóvárosbeli futam különlegessége, hogy külön promóter nélkül, a Forma-1 saját szervezetésében valósult meg, a bokszépületet is az F1 húzta fel, mely a versenyhétvégéken kívül is a sportág saját kezelésében működik.

A bemutatkozás előtt komoly fenntartások voltak a Las Vegas-i Nagydíjat illetően, de a csillogó-villogó éjszakai utcai verseny sikernek bizonyult, így most bejelentették, hogy az eredetileg 2027-ig tartó szerződést tíz évvel, egészen 2037-ig meghosszabbították.