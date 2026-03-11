A BYD a kínai autóipar legnagyobb márkája, 2025-ben 4,6 millió járművet adtak el globálisan. Tavaly ők voltak a világ első számú villanyautó-eladói, növekedésük ráadásul immár nemzetközi szinten zajlik – ezt mi, magyarok is láthatjuk a Szeged határában épülő gyárukkal.

A növekedéssel együtt most arra törekednek, hogy elmélyítsék a márkaismertséget, ennek módját pedig abban látják, hogy beszállnak valamelyik nagy motorsport-bajnokságba. A Bloomberg szerint a kínaiak azt mérlegelik már, hogy az F1 felé közeledjenek-e, esetleg a WEC-ben, azaz az endurance-vb-n – mely magába foglalja a Le Mans-i 24 órás versenyt is – induljanak.

A BYD számára egyik sem lenne idegen technológiai szempontból, ugyanis mindkét bajnokság hibrid erőforrásokkal dolgozik – legtöbb eladott autójuk hibrid vagy tisztán elektromos hajtású. A kínai gyártókra eddig nem volt jellemző a motorsportos részvétel: pár éve a Geely-tulajdonban lévő Lynk & Co uralta le a túraautó-vb mezőnyét, emellett a Nio próbálkozott még sikeresen a Forma-E-ben, 2015-ben.

Döntés még nem született a BYD-nél semmiről, de részben nyitott kapukat döngetnének, ha a Forma-1 felé kanyarodnának. Az azóta újraválasztott FIA-elnök, Mohammed bin Szulajm tavaly nyáron kimondta, szívesen látna egy 12. csapatot a Forma-1-ben Kínából.

Más kérdés azonban, hogy a jelenlegi 11 istálló mennyire könnyen engedne maguk közé egy új tagot, aki maga is kihasítana egy szeletet a bevételi tortából. Ez tűnik a nehezebb útnak, azonban ezzel együtt sem szűnnek meg a BYD lehetőségei: az Alpine Forma-1-es csapatában is van eladó részesedés, melyet adott esetben akár megszerezhetnének, bevásárolva magukat a sportágba, és az Aston Martinra sem lehet azt mondani, hogy stabil szerkezetű, hisz ott is megy a tulajdonrészek adás-vétele.