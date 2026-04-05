A 2025-ös pénzügyi évben 7,7 százalékkal növelte globális eladásait a BYD, a forgalom 3,5 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a haszonkulcs 5,2-ről 4,1 százalékra esett, a nettó haszon pedig 19 százalékkal csökkent. Az ok: a kínai piac totális telítettsége, ami esztelen árversenybe hajszolja a szereplőket.

Wang Chuanfu, a cég elnöke most arra figyelmeztet, hogy a piaci körülmények (a kormányzati támogatások elfogytak, emiatt a kereslet visszaesett) miatt a kisebb autógyártók körül elfogyhat a levegő: a gyárbezárásokat és leépítéseket sokan nem fogják túlélni, idézi a szakembert az Automotive News.

Bármilyen furcsa, ez azonban csak súlyosbítja a hagyományos járműpiacok hazai gyártóinak a gondjait. Wang Chuanfu úgy véli, középtávon (azaz a következő öt évben) csak a legnagyobb cégek fogják túlélni a versenyt – ő szám szerint mindössze öt kínai autógyártó vállalatnak jósol jövőt –, ezek azonban megerősödve, még magabiztosabban léphetnek majd fel nem csupán otthon, de a nemzetközi piacokon, így Európában is.

Ennek fontos oka a technológiai felkészültség: ahhoz, hogy boldoguljanak, rendkívüli mértékű innovációkra van szükség, ezt pedig világszerte érvényesíteni tudják. A BYD 120 ezer mérnököt foglalkoztat világszerte, és folyamatosan fejleszti akkumulátor- és töltési technológiáit.

Az erős autógyártók ráadásul minden piaci szegmensbe megpróbálnak betörni: a BYD a Denza prémium márkáját és a Yangwang luxusmárkáját már most is jegyzik világszerte.

2024-ben a BYD bevételeinek 29 százalékát tették ki az exportpiacok, 2025-ben ez az arány már 39 százalék volt.