A Dolphin Surf és az Atto 2 elektromos modellek után további két típus magyarországi gyártása is tervben van a BYD-nál, írja a márka németországi ügyvezető igazgatójára, Lars Bialkowskira hivatkozva az Automotive News Europe.

Korábban tudni véltük, hogy az Atto 2 PHEV hajtástechnológiáját alkalmazó, új ötajtós modell, a Dolphin G lehet a harmadik szegedi gyártású BYD, ugyanakkor Bialkowski úr emlékeztetett arra, hogy a kínai gyártású konnektoros hibrideket nem sújtja a tisztán elektromos modellekre vonatkozó magassab (akár 35,5%) védővám Európában, csupán a sztenderd 10%, ezért azokat vélhetően hosszú távon Kínában fogják gyártani, és onnan behajózni.

A BYD nem nyilatkozott arról, hogy milyen modellekkel kívánja bővíteni szegedi portfólióját, sem arról, hogy pontosan mikor indulhat be a Dolphin Surf sorozatgyártása. Bialkowski úr tájékoztatása szerint a próbagyártás az év első negyedévében, a szériagyártás pedig a második negyedévben veheti kezdetét.

Megerősítette ugyanakkor, hogy a BYD aktívan keresi második európai uniós gyártóüzemének lehetséges helyszínét. Egyes sajtótermékek tudni vélik, hogy Spanyolország és Németország lehetnek a befutók. Arról viszont semmi információ nincs, hogy ez az EU-s gyár a tervezett törökországi BYD-üzemen felül, vagy a helyett létesülne.

Az eredeti tervek szerint 2026 végétől készülne Törökországban a BYD Seal U DM-i, illetve felmerült, hogy idővel az Atto 3 plug-in hibrid variánsát is innen szállíthatnák a térségi piacokra.