Növeli a helyi gyártókra nehezedő nyomást a kínai BYD: miután hamarosan megnyitja szegedi gyárát, ahol a Dolphin Surf elektromos kisautó készül majd, most bejelentették, hogy a törökországi Manisa tartományban még egy európai gyárat épít a márka.

5 fotó

A tervek szerint villámgyorsan tető alá fogják hozni az egymilliárd dollár értékű zöldmezős beruházást: már 2026 végével megkezdődhet itt a plug-in hibrid Seal U DM-i szabadidőjármű gyártása. A későbbiekben az Európában jelenleg csak elektromos hajtással forgalmazott Atto 3 crossover hibrid variánsa is bekerülhet a török üzem portfóliójába.

Miközben a Szegeden gyártandó Dolphin Surf az elektromos kisautók mezőnyében igyekszik minél jobb pozíciót kivívni magának – az év első kilenc hónapjában az ötödik, csak szeptembert vizsgálva a második legkeresettebb B-EV –, a Seal U DM-i is hasonló szinten vívja piaci harcait. Éves viszonylagban megelőzte ugyanis a VW Tiguant, így a kínai típus lett Európa első számú plug-in hibrid szabadidőjárműve. Az alábbi képre kattintva elolvashatod, ez hogyan lehetséges.

Akárcsak a szegedi üzem, a törökországi gyár is 150 ezer darabos éves termeléssel indítja működését, amit vélhetően itt is ugyanúgy meg kívánnak majd duplázni, mint Magyarországon.

A Kínából importált villanyautókra jelenleg 27, a plug-in hibridekre viszont csak 17 százalékos vámot vet ki az EU, ezért – no meg a nagyobb piac miatt – is koncentrál inkább az utóbbiakra a BYD. Amint viszont elkezdődik az európai gyártás, mindez nem számít majd: onnantól helyi terméknek számít, és nem sújtják vámterhek a cég autóit. Az idei év első kilenc hónapjában a BYD Seal U európai eladásaiból 90%-ban részesült a DM-i hibrid variáns, míg tavaly ez az arány csak 15% volt.

Ez egyébként nem csak a BYD-ra, hanem a kínai gyártókra általában igaz: míg tisztán elektromos modelleik egy év alatt 8,5-ről 13%-ra növelték piaci részesedésüket, a plug-in hibrid szegmensben 1,5 százalékról 20 százalékra (!) ugrott a kínaiak piacrésze.

