A kínai autóipar rekordgyűjtő offenzívája tovább dübörög. Most a BYD egyik almárkája szerzett komoly trófeát. Nem sokkal azután, hogy a YangWang U9 Track Edition felállította az elektromos autók sebességrekordját, a modellt átnevezték U9 Xtreme-re, visszavitték a versenypályára, és könnyedén elérték vele a 308,4 mérföld/órás, azaz 496,22 km/h-s sebességet.

A csúcssebességet Németországban, az ATP Papenburg nagysebességű oválpályáján érték el, Marc Basseng vezetésével. Fontos kiemelni, hogy a mérés csak egy irányban történt, így technikailag az SSC Tuatara kétirányú, 282,9 mph (455,3 km/h) átlagsebességgel elért rekordja – legalábbis egyelőre – megmarad.

Ezzel azonban a YangWang felülmúlta a Bugatti Chiron Super Sport 300+ modelljét, amellyel Andy Wallace 2019-ben 490,48 km/h sebességet ért el, szintén egyirányú mérés során.

Az U9 Xtreme elképesztő csúcssebességének egyik legfőbb oka a hatalmas teljesítmény. Az autót négy villanymotor hajtja, melyek összteljesítménye 2978 lóerő, ami több mint duplája a hagyományos U9-es 1288 lóerős teljesítményének. Emellett ez az első sorozatgyártott autó, amely 1200 voltos platformra épül, és jelentősen nagyobb energiasűrűségű akkumulátorokkal rendelkezik, mint bármely más BYD modell.

Egy belső kamerás felvétel is megörökítette, ahogy az elektromos hiperautó eléri a rekordsebességet. Basseng több mint 186 mph (300 km/h) sebességgel vette be az oválpálya döntött kanyarját, mielőtt padlóig nyomta a gázpedált, és sokkoló ütemben gyorsult tovább. Brutális módon zúzott 400 km/óra felett, és csak azért nem érte el az 500 km/órás álomhatárt, mert Bassengnek lassítania kellett, mivel az autó sodródni kezdett a pálya melletti bal oldali korlát felé.