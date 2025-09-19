A kínai BYD részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán idén már megközelíti a 14 százalékot, olvasható a gyártó friss közleményében. De ami még ennél is fontosabb, azt is elárulták, céljuk az, hogy ott gyártsanak, ahol értékesítenek, ezért megerősítették:

2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban, méghozzá a Dolphin modell gyártásával.

Dél-Amerikában Dolphin Mini a neve, Kínában Seagullként (sirály) fut, az európai változat pedig a Dolphin (delfin) nevet kapta. Tengelytávja 2500 milliméter, hossza 3990 milliméter szóval a városi miniknél nagyobb, méretben a Toyota Yaris‒Opel Corsa-vonalhoz áll közelebb. Szélessége 1720 mm, magassága 1590 mm.

A Dolphin Surf az E-Platform 3.0 moduláris villanyautó-architektúrára épül, a karosszéria 68 százaléka nagy szilárdságú acél.

Az alapváltozat és középső modell motorja 88 lóerős (65 kW), 175 Nm nyomatékcsúccsal. A csúcsváltozat orrában lévő motor 156 lóerős (115 kW), itt 220 Nm a nyomatékmaximum. Mindkét motorváltozat a Dolphin első kerekeit hajtja.

Akkuból 30 és 43,2 kilowattórás kapacitással rendelkezőt választhatnak a vásárlók. Előbbivel a WLTP-ciklusban 220, utóbbival 322 km hatótáv jön ki a 88 lóerős motorral, míg 310 km a 156 lóerős változattal. Végsebességük egységesen 150 km/óra, és futóműben sincs különbség, mindegyik modellváltozat elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros felfüggesztést kapott.

Telefonnal vagy okosórával is nyitható az ötajtós városi autó, természetesen ehhez le kell tölteni a megfelelő applikációt. Széria a Comfort felszereltségben a 15 wattos vezeték nélküli töltő, ami a másik két változathoz sajnos nem is rendelhető. Alapáras viszont elöl a 18 wattos USB-A és a 60 wattal töltő USB-C.

A Vezess korábbi tesztjéből kiderült, hogy 100 százalékos töltöttséggel az autó többnyire 305 km hatótávot ígért, amiből 120 km megtételével 161 maradt. Összesen 225 kilométernyi gurulás után még 57 km állt a kijelzőn, ami dicséretesen pontos hatótávbecslés.

A BYD Dolphin alapára Magyarországon 8 090 000 forint, és ha nem kerül homokszem a kínai gyártó gépezetébe, akkor decembertől már beindul a gyártás Szegeden.

De állítólag nem a Dolphin lesz az egyetlen modell, amelyet Szegeden fognak gyártani: