A Bloomberg exkluzív kínai tudósítása alapján a Világgazdaság számolt be arról, hogy a BYD alelnöke, Stella Li új dátumot jelölt meg a szegedi BYD-gyár termelése kapcsán: az amerikai hírügynökség szerint az hangzott el, hogy a start csak 2026 második negyedévében esedékes.

Ez azért volt meglepő, mert a korábbi hivatalosnak tekinthető nyilatkozatok még inkább 2025-re valószínűsítették az üzem beindítását. Korábban volt már arra példa, hogy téves információk jelentek meg a BYD kapcsán, és mint a hír frissítéséből később kiderült, most is ez történt.

A BYD a sajtóban megjelent információkra reagálva világossá tette, hogy a Bloomberg-hír félreértésnek köszönhető. A BYD szerint Stella Li arról beszélt a magyarországi gyár kapcsán, hogy a gépek 2025 végével elindulnak, és megkezdődik a próbagyártás, a felfutás pedig 2026 első negyedévében kezdődik.

A cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében. Tehát a második negyedéves dátum csak a stabil és felfuttatott sorozatgyártásra vonatkozott, nem pedig általánosságban véve a termelés megkezdésére.