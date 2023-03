Múlt héten a Vezess is megírta, hogy óriási reform várható a BMW-k típusneveiben, amivel a bajorok egyértelműen azt sugallják, hogy készülnek az elektromos átállásra. Igaz, azóta Németország célt ért a szintetikus üzemanyag használatára vonatkozó követeléseivel, felülírva az Európai Unió korábbi törekvéseit, amiknek értelmében a tagállamok 2035-től kizárólag elektromos hajtással helyezhetnének forgalomba új autókat.

Időközben viszont szárnyra kapott a hír, hogy nemcsak a BMW, de az Audi is átnevezi a modelljeit, a bajor riválishoz hasonlóan az elektromos járművek térnyerésére reflektálva. Csakhogy az ingolstadti márka ezt úgy teszi meg, hogy közben az eddig alkalmazottakon csak minimálisan változtat. Markus Duesmann, az Audi igazgatótanácsának tagja a német Auto Bildnek megerősítette:

a jövőben a páros számmal végződő típusnevek, vagyis az A2, az A4, az A6 és az A8 a belső égésű motorral szerelt modelleket jelöli majd, míg a páratlan számmal végződők, magyarán az A3, az A5, az A7, valamint az A9 a tisztán elektromos hajtásúakat.

Ennek valamilyen szinten magától értetődő következménye, hogy új nevet kap az A4 és az A6. Duesmann elmondása szerint az érintett típusokat következő generációit már A5 és A7 néven fogják értékesíteni, míg az A4 és az A6 típuselnevezést villanyautókra fogják aggatni. Erre ráadásul már nem is kell sokat várni: az új A4-est még idén be fogják mutatni, ahogyan az A6-os ráncfelvarrása is a közeljövő zenéje.

Ugyanakkor az A5-ös és az A7-es sorsa egy ideig még a levegőben lóg, azokkal kapcsolatban Oliver Hoffmann technikai igazgató csak annyit tudott ígérni, hogy az érzelmek mellett a magas teljesítménymutatók is garantáltak lesznek. A lehetséges karosszériaváltozatokról későbbre ígér tájékoztatást az Audi, ám nem kizárt, hogy az érintett típusoknak egyáltalán nem lesz folytatása belső égésű motorral.

A változások ellenére azonban az e-tron kifejezést is megtartja az Audi. „Az Audinál az e-tron azt jelenti, hogy 100 százalékban elektromos, és ez egy jól bevált kifejezés, így ehhez szeretnénk ragaszkodni” – tette hozzá Hoffmann.