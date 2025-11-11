Bűnösnek vallotta magát a brit bíróságon Wesley Fofana, a Chelsea középhátvédje, miután egy áprilisi manővere nyomán veszélyes vezetéssel vádolták. A 24 éves labdarúgó az A3-as úton a Lamborghinijével a leállósávban előzött – ezt egy másik autós videóra vette, majd feljelentést tett a rendőrségen.

Tovább súlyosbította a helyzetét, hogy a korábbi nyolc gyorshajtása miatt már eltiltották a vezetéstől, így a mostani ítéletében értelmében 300 óra közmunkát kell teljesítenie, legkorábban pedig – 18 hónap elteltével – 2027 májusában ülhet a volán mögé, írja a Telegraph.

A tárgyalásán a bíró szóvá tette neki, hogy ismert sportolóként sok fiatal néz fel rá, és szeretne olyan lenni, mint ő, az ő példáját követni. „Azonban nem fogják tudni megengedni maguknak ezeket a drága kocsikat, mindenféle biztonsági extrával együtt. Akár egy 17 éves, aki épp csak letette a vizsgáját, úgy gondolhatja, hogy le tud másolni téged. Nem fogják tudni kezelni az autójukat, és elég egy nevetséges manőver, máris halottak. Sokkal felelősségteljesebben kell viselkedni” – mondta Fofanának Julie Cooper bíró.

Az Athletic beszámolója szerint a francia játékossal a csapata is elbeszélgetett. Az eddigi vétségeivel összesen 47 büntetőpontot gyűjtött Fofana kapcsán azt közölte a Chelsea, hogy bár nem tartja szemmel a játékosait a nap 24 órájában, vannak olyan problémák, amik a klub vezetésére is tartoznak, és adott esetben a figyelmeztetés is indokolt.

