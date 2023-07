Átigazolás előtt áll Lionel Messi, és sajtóértesülések szerint már csak néhány nap és egyetlen aláírás választja el attól az FC Barcelona korábbi sztárjátékosát, hogy a Paris Saint-Germaintől mindössze két idény után távozva az Inter Miami kötelékében folytassa labdarúgói pályafutását.

A 36 éves játékos néhány nappal ezelőtt utazott a tengerentúlra, hogy elintézze az új szerződését, ám Floridában hajszál híján közlekedési baleset keveredett – írja a Marca.

Messi ugyanis áthajtott az egyik piros lámpán, amikor a kereszteződésben majdnem nekiment egy másik autónak.

Egy járókelő videóra is vette a történteket:

Hozzá kell tenni, a világbajnok argentin labdarúgónak valószínűleg engedélye volt rá, hogy figyelmen kívül hagyja a közlekedési lámpát, ugyanis előtte és mögött szirénázó rendőri kíséret haladt. A balesetet sikerült elkerülni, így személyi sérülés sem történt.

Ha a hatóságok nem tartottak volna vele, Messinek 125 dolláros, átszámítva körülbelül 40 ezer forintos pénzbírságot és három büntetőpontot eredményezett volna a kihágás.

Nem sokkal az eset előtt pedig egy rajongója próbálta meg elterelni Messi figyelmét, aki a fehér SUV-jához próbált meg odarohanni:

You haven’t posted the full video. Before this clip a fan was approaching messi’s car to take a pic. He obviously didn’t see the red light as he was probably distracted by than fan. Fans need to be careful n not approach him atleast while driving. Thankfully accident didnt happen pic.twitter.com/f7taiqyYRq