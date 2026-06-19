Küszöbön a fontos újítás: hozzánk közeli piacon, Lengyelországban 2026 májusában a felhasználói közösség a MapRaid Polska projekt keretében már komoly munkát végzett a helyi térképek frissítésén és a lámpaadatok integrálásán.

Bővülő funkció, komoly fáziskéséssel

A kis lámpa-ikonok fokozatosan jelennek meg a térképen, méghozzá nemcsak aktív navigálás közben, hanem a digitális térkép egyszerű böngészésekor is. A nemzetközi sajtó értesülései szerint a funkciót hullámokban, régióról régióra teszik elérhetővé az egyre bővülő felhasználói bázis számára. Ami autós szemmel kifejezetten meglepő, az a Waze hatalmas fáziskésése. Ezt a megoldást a közvetlen és közvetett konkurencia már régóta, stabilan alkalmazza.

Mekkora változást jelent ez a volán mögött?

Azoknak a sofőröknek, akik ismeretlen környéken, idegen városrészben autóznak, mindenképpen megkönnyíti a gördülékeny haladást. Ha a térképen előre látjuk a kereszteződést és a lámpát, sokkal könnyebb időben és biztonságosan korrigálni a sebességet. Aki viszont a napi rutinját futja a megszokott útvonalán, valószínűleg rá sem fog nézni az új ikonokra.

Szakmai szempontból sokkal izgalmasabb, és egyelőre nyitott kérdés, hogy a lámpák megléte pontosan hogyan befolyásolja majd a Waze méltán híres útvonaltervező algoritmusát.

Az igazi áttörés még várat magára

Ez a mostani frissítés azonban csak a nulladik lépés. A sofőrök számára a valódi, kézzelfogható forradalmat az élő lámpaadatok (V2I – Vehicle-to-Infrastructure) megjelenése fogja elhozni.

Ez az a technológia, amit a nagy kínai agglomerációkban autózók már aktívan használnak, de az USA tucatnyi városában és néhány kiválasztott uniós kísérleti projektben is találkozhatunk vele. Ahol a forgalomirányító rendszerek már kommunikálnak a felhővel, ott a sofőr a navigáció kijelzőjén nemcsak magát a lámpát látja, hanem egy visszaszámlálót is, amely hajszálpontosan megmutatja, mennyi idő van még hátra a zöldig vagy a pirosig.

A kínai rendszerek a helyi tapasztalatok szerint szinte teljesen kiiktatja a felesleges satufékeket és az idegtépő várakozást a pirosnál, hiszen a sofőr pontosan a zöld hullámhoz tudja igazítani a tempóját. Amikor a Waze (és a többi hazai navigáció) eljut erre a szintre, na az lesz az a pont, amikor tényleg új korszak köszönt be a városi közlekedésben.