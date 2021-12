Ha választani kéne egy autót tengerparti krúzoláshoz, abban a Mercedes SL R129 biztosan benne lenne, valahol a lista elején. Ezzel a modellel óriást lépett előre az SL széria. Az 1989-es megjelenésekor az R107-et váltó modell hirtelen a modern világba repítette az SL-t. Új alapokon hozta a legfrissebb műszaki megoldásokat és kényelmi extrákat emlékezetes formában.

Az R129 műszaki alapjait az akkor szintén nagyon friss és modern W124-es szolgáltatta. Elődje egyszerű futómű felépítése helyett elöl külön építették be a lengéscsillapítókat és a rugókat, hátul pedig ötlengőkaros, szintszabályzós felfüggesztést alkalmaztak. A roadster monocoque-szerű utascellája előtt és mögött gyűrődő zónákat alakítottak ki és olyan aktív biztonsági berendezést is használtak, mint a balesetkor automatikusan kiemelkedő bukókeret az utastér mögött, amit gombnyomásra is felnyithatunk.

Szintén különleges és formabontó megoldásnak számít az első ülésekbe integrált biztonsági öv megoldása, sorozatgyártásban itt először. Kényelmi extrákkal is alaposan ellátták, az ülések gombnyomásra állíthatóak és fűthetőek is, valamint fedélzeti mobiltelefont is kínált hozzá a Mercedes, ízlésesen elrejtve egy fedél alá a műszerfal tetején, ebben az autóban is benne van.

Ez a példány egy igazi gyöngyszem a maga különleges összeállításával. A hófehér fényezése mellé kéttónusú barna utasteret rendeltek és a teljes magasélethez még ott a legnagyobb motor, a 600-as jelölésű 6,0 literes, 394 lóerős V12-es is. Ehhez a Mercedes négyfokozatú automata váltót párosított és csak hátsókerékhajtást, 6,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 252 km/h a vége. Ezzel együtt viszont az SL-ről messze nem az jut eszünkbe, hogy melyik szerpentines szakaszt támadnánk be először, a V12-es selymes járása és az autó megjelenése egészen máshová passzol.

Nem véletlen, hogy ezt az autót épp Floridában hirdetik. Látjuk magunk előtt, ahogy a hosszú orrú széles kupé megjelenik a pálmafák alatt a Miami Beachen és minden szem rászegeződik. Ez újkorában és ma is tökéletesen igaz lehet, egy valódi jelenség az 1997-es gyártású Mercedes. Csupán 60 000 kilométert futott és tökéletes állapotban van. Nyitható vászonteteje hibátlan, de a teljesség kedvéért megvan hozzá az eredeti gyári, panoráma üveges keménytető is.

Krómozott peremes AMG felnik, xenon fényszórók, automata digitális légkondicionáló és prémium hifi is szerepel az extralistán. Az autóért jelenleg kicsit kevesebb, mint 20 000 dollárt ajánlottak, ami nagyjából 6,5 millió forintnak megfelelő forint, ezért az árért pedig egy szemtelenül tökéletes tizenkéthengeres kupét kapna a vevő.