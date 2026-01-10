A Hyundai Ioniq 9 több mint 5 méter hosszú, akár 7 embert képes szállítani, és több mint 33 millió forintba kerül – ki gondolta volna, hogy ennél nagyobb és tágasabb (és drágább?) villanyautóra is lehet kereslet Európában? Nos, a Hyundai így gondolta, ezért elkészítette és bemutatta a Staria buszlimuzin tisztán elektromos változatát.

Az autó az Ioniq 5 / 6 / 9 modellekből ismerős, 800V-os elektromos architektúrát kapta meg, ami gyors tölthetőséget és viszonylag jó hatásfokú (takarékos) üzemet tesz lehetővé.

A 84 kWh kapacitású akkumulátor vegyes üzemben akár 400 kilométeres hatótávolságot biztosít, 10-ről 80 százalékra 20 perc alatt tölthető – ezek becsült, nem homologizált értékek.

Az autó egyetlen villanymotorja 160 kW, azaz 218 lóerő csúcsteljesítményre képes, az elsőkerék-hajtású modell akár 2 tonnát vontathat, amiben segítségére van a hajtáslánc nagy terhelésre optimalizált hűtő- és teljesítmény-szabályozó rendszere.

Az akkumulátorról kívül és belül egyaránt vehetünk 230V-os váltóáramot, de a V2L funkció maximális teljesítményét egyelőre nem közölte a gyártó.

A villamosítás hozadéka a módosított külső dizájn, az orrpanel teljesen zárt (illetve nyitható rajta két hűtőlamella.) Az utastér sem maradt változatlan, a teljes vezetői környezet megújult: a központi kijelző két oldalán húzódó légbeömlők lejjebb költöztek, föléjük pakolófelület került.

A középső rostély az érintőképernyő mellől a monitor alá került át, a korábban egybefüggő kezelőfelületet szétszedték, és bár a vezérlő elemek egy része változatlan maradt, a ventilátor, a hőfok a hangerő és a csatornahangolás hagyományos tekerőgombot kapott – ez önmagában hatalmas javulást ígér az ergonómia terén – feltételezzük, hogy az új kialakítás hamarosan a hibrid kiviteleken is megjelenik.

Módosult a kormánykerék, az irányválasztó a középkonzolról a kormányoszlopra került át, az így felszabadított helyet azonban nem hasznosította a Hyundai.

A Staria Electric hét- és kilencszemélyes kivitelben lesz elérhető, az előbbi 435, az utóbbi 1303 literes csomagtartó kínál teljes utaskapacitás mellett – a hatalmas különbség arra enged következtetni, hogy a 3×3 üléselrendezésű változatban közelebb tolják egymáshoz az üléssorokat, míg a 2+2+3 verzió a bőséges lábtérre helyezi a hangsúlyt.

Az elektromos Staria 2026 első félévében kerül forgalomba, első körben Európa és Korea kap a hatalmas járműből, utána más piacok is sorra kerülnek.