Amikor színre lépett az 5060 milliméteres, hétszemélyes Ioniq 9, joggal gondolta a világ, hogy nem készít majd ennél is nagyobb elektromos modellt a Hyundai. Nos nem így lett: január 9-én, a Brüsszeli Autószalonon debütál a „Hyundai eddigi legnagyobb villanyautója”, amelyről egyelőre csak annyit árultak el, hogy ultramodern hajtástechnológiákat vonultat fel, többek között 800 V-os töltőrendszert kap.

A Hyundai egyetlen részletfotót mellékelt a hírhez, de ebből nyilvánvaló, hogy eszük ágában sincs eltitkolni, miről van szó.

13 fotó

A fénykép alapján ugyanis nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a Hyundai Staria (5255 mm, akár 9 utas) kap tisztán elektromos hajtásláncot. A buszlimuzin nemzetközi piacain dízelmotorral mutatkozott be, Koreában LPG-s V6-ossal is kapható, Európába full hibridként érkezett, most pedig elkészülhet az akkumulátoros elektromos változat is – pontosabban már el is készült, de Európa csak most kap majd belőle.

Mivel a Stariából létezik komfortüléses, prémiumközeli változat, az új modellel vélhetően azokat a szállodaipari, konferenciapiaci ügyfeleket kívánják majd megszólítani, akik számára presztízs- vagy egyenesen létkérdés, hogy emissziómentes flottával tudják szállítani VIP-ügyfeleiket.