Mindössze alig pár hónapja mutatkozott be luxusbuszként, 2-11 személyes kivitelben a Hyundai Staria. Ezekben a hónapokban válik elérhetővé Európában az alapmodell, viszont Dél-Koreában már tovább is gondolták. Iskolabuszt faragtak belőle, ami 11 és 15 férőhelyes formában is megvalósul, emellett további biztonsági extrákkal látják el.

Élénk sárga színbe borul az amúgy is futurisztikus stílusú mikrobusz, mely tetején elöl és hátul egyaránt figyelmeztető jelzésseket kap, és természetesen nem maradhat el a visszahajtható STOP-jelzés sem a vezetőoldalon, ahogyan azt a vérbeli amerikai iskolabuszoknál megszokhattuk. Ugyanennek jegyében vezetést segítő rendszerekből is szép számmal telepítették: többféle ütközésgátló mellett sávelhagyó és -tartó automatika is elérhető a modellhez.

Speciálisan alakították ki az üléseket a Hyundai Staria Kinderben: az állítható magasságú biztonsági öveknek köszönhetően a tornasor elejének és végének sem kell kétségbeesnie, mivel így különböző magasságú nebulókat is el tudnak helyezni benne. Lévén annak, hogy egy iskolabusznál nincs szükség raktérre, összesen három négyüléses sor kapott helyet a vezető- és az első utasülés mögött. A gyerekek az oldalsó tolóajtón keresztül szállhatnak be.

3,5 literes, LPG-üzemű motor hajtja a dél-koreai gyártó iskolabuszát, melyre a Hyundai úgy hivatkozik, hogy támogatja a kormány környezetbarát politikaját a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozóan. A gázüzemű hajtás abból a szempontból sem hátrány, hogy így olcsóbban szerezhető be.

Hogy mennyi az annyi? 34,78 millió dél-koreai wontól, azaz 9 millió forinttól indul a Staria Kinder ára, a nagyobb, a 15 üléses kivitel – átszámolva – ennél csak párszáz ezer forinttal drágább. A dél-koreaiak az állami támogatás révén ennél jóval kedvezőbb áron, 20 millió wonért, vagyis alig több mint 5 millió forintért hozzájuthatnak.

Habár Magyarországon nincs nagy hagyománya az iskolabuszozásnak, elterjedtnek pláne nem mondható – igaz, szeptembertől a 14 év alattiak a budapesti tömegközlekedést például ingyen vehetik igénybe –, de érdekes lesz látni, hogy más európai országokban lecsapnak-e majd rá.