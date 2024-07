Röviden – Volkswagen ID.Buzz (LWB és GTX) Mi ez? A Volkswagen tisztán elektromos egyterűjének hosszabb tengelykiadású változata. Mit tud? A nagyobb, 86 kWh kapacitású akkumulátor-csomag révén az elméleti hatótávolsága 487 km. Ez 26 km-rel több, mint a rövid tengelytávolságú változatné. Mibe kerül? Egyelőre még nincs magyar ára, gyártása a nyári Volkswagen gyár szünete után kezdődik. Kinek jó? Azoknak, akik szeretnének egy olyan stílusos családi mikrobuszt, amely többé nem függ a hektikusan változó üzemanyag-áraktól.

Van az úgy, hogy az ember házhoz megy a premierért. Az ikonikus Bulli utódjának szánt Volkswagen ID.Buzz hosszú tengelytávolságú modellváltozatának bemutatóját Hannoverben tartották, ahol eddig több mint 9 millió Transporter készült. A viszonylag hűvös, észak-németországi nyárba egészen vidám és üde színfoltot képviseltek a hosszú tengelytávolságú ID.Buzzok. Az újdonság mellett ugyanakkor a nemrég online formában bemutatott GTX-et is ki lehetett próbálni. A próbafutások során arra is kerestük a választ, vajon hozzák-e a hippi életérzést a Volkswagen újdonságai?

Külső

A Bulli örökösként emlegetett típus egy ideje már ismerős lehet a hazai utakról, bár egyelőre nem sok közlekedik belőle itthon. Nem úgy Norvégiában, amelyet a villanyautózás fellegvárának tartanak. Ott, a főváros környékén már inkább átlagos melósfurgonnak számít az áruszállítós változata. Nem hiába az örületes mennyiségű kőolaj és földgáz eladásából az állam képes volt gyorsan fejleszteni az infrastruktúrát a vevőknek pedig nem jelent gondot a belsőégésű mellé elektromos járművet is beállítani. Bár története messzire nyúlik, világpremierjét csak két éve tartották. A hosszú tengelytávolságú változatot pedig tavaly leplezték le, de forgalmazása egyelőre Észak-Amerikában indult el. Mostantól viszont már Európából is fogadnak rá megrendeléseket, csak úgy, mint a tavasszal bemutatott, összkerekes, kicsit sportosabb világot képviselő GTX kivitelre.

A Volkswagen ID.Buzz elődjét, magát a koncepció modellt már 2018-ban bemutatta a VW. Akkor még egy kicsit futurisztikusabb járgányról ábrándozott a cég, de a fő kontúrok már megvoltak. Látszódott, hogy vissza szeretnének térni a gyökerekhez. A szériagyártású változat sokat szelídült, de ha párhuzamokat kell vonni a Bullival, akkor a karosszéria formája, a szélvédő kialakítása és a kéttónusú fényezés azok közé az elemek közé tartozik, amelyeket sikeresen „átmentettek” az utókornak.

A LED-es, „macskaszemre” emlékeztető fényszórók viszont új lendületet hoztak az összképbe, ugyanakkor a lökhárító egyedi mintázata is sokat dob homlokfalon. A most kipróbált nyújtott változat 25 centiméterrel hosszabb a magyar piacon korábban debütáló variánsnál, így közel öt méter hosszú (4952 mm). Hol jelentkezik ez a plusz? Nos, a két tengely között biztosan, mivel a rövid modell tengelytávolsága 2989 mm, a hosszúé pedig 3239 mm. A különbség a tengelytávban egészen pontosan 25 cm, de a két modellváltozat között mégsem annyira látható olyan nagy eltérés.

Ahol igazán észrevehető a változás, az az oldalsó tolóajtó, amely 19,2 centiméterrel szélesebb lett. A GTX mindkét tengelytávolsággal (LWB és NWB) kapható, de külsőre azért eltér a barátságos fizimiskával bíró ID.Buzz Pro modellektől. A 20 colos könnyűfém felnik és az ezüstszürke-csereszenyepiros kéttónusú fényezés kifejezetten sportossá varázsolja. Ez a színárnyalat ráadásul csak ennél a változatnál érhető el. Ennél a modellváltozatnál érthető módon szériafelszereltség a sportfutómű, valamint az IQ.Light LED mátrix fényszóró.

A VW ID.Buzz tökéletesen szelídítette meg a szögletes íveket, előtérbe helyezve ezáltal a kisebb légellenállással rendelkező, áramvonalas karosszériaformát. A lökhárító szélei egészen a fényszórókig érnek és oldalról nézve olyan optikai hatást kelt, mintha a lámpák az oldalfalra nyúlnának. Legutoljára a Bogár kontúrjait sikerült ilyen harmonikusan feltámasztani a VW Beetle 2.0 személyében, a márka rajongói viszont csak bízhatnak abban, hogy ez az újragondolt mikrobusz is legalább annyira sikeres lesz, mint anno a Bulli.

Belső

A sikernek biztosan nem lesz útjában a belső tér, amely a hosszabb tengelytávolság révén tágasabb. Eddig négy, illetve ötüléses verzióban volt elérhető a modell, immáron hét ülésnek is van hely az ID.Buzzban! Az ülések lehajthatók, így amikor nincs kihasználva a harmadik üléssor, akkor 1 340 literes csomagtérrel számolhatunk. Hét fő utazása esetén pedig 306 literes csomagtér áll rendelkezésre, ami néhány sporttáska, vagy bőrönd szállítására lehet alkalmas. Amennyiben valaki szeretne nagyobb tárgyakat szállítani benne, akkor szimplán le kell hajtani a második és a harmadik üléssort, mert így grandiózus, 2469 literes raktérre lehet szert tenni. Ennyi embernek azonban nem kell nyomorognia, mert a második sorban 8,5 centiméterrel, a harmadik sorban pedig 16,5 (!) centiméterrel lett nagyobb a lábtér.

A kényelemre egyébként sem lehet panasz a Volkswagen ID.Buzzban. Az elülső ülések királyi komfortot nyújtanak a vékony, de erős oldaltámaszok, a vastag deréktámaszok, az állítható combtámasz, valamint a kétoldali karfák révén. Beszálláskor a sofőr- és az anyósülés elektronikusan előre csúszik egy kicsit, de még így is grandiózus lábtér marad az ízlésesen kialakított műszerfal alatt.

A tervezők mintha a híres Hanna Berra rajzfilmsorozatból, a Jetsonékből is merítettek volna néhány ötletet: a műszerfal közepéből egy pohártartó elem bújik elő, amiben akár két félliteres üdítő is elfér. Bár mindenütt a mustársárga-fehér/törtfehér árnyalatok dominálnak, a műszerfal tetején egy fahatású elem is megtalálható. A légbeömlőt pedig efölött rejtették el, mintha csak egy fénytörés lenne a műszerfalon. Erre talán Stuttgartban is megnyalnák a tíz ujjukat.

A két ülés között lévő kis tárolórekesz viszont talán egy kicsit sekély, a telefonokon és kulcsokon kívül nem nagyon lehet oda mit tenni. Az ajtózsebek viszont kellően mélyek és ugyancsak pozitívum, hogy a tervezők kihasználták a helyeket és föléjük egy-egy mélyebb párkányt alakítottak ki az oldalajtókban, amelyek olyan szélesek, hogy akár okostelefonok is elférnek bennük. Örvendetes, hogy minimálisra csökkentették a szürke-fekete műanyagok számát ebben a mikrobuszban. Emiatt pedig olyan hatást kelt, mint egy guruló nappali. Az imitt-amott elrejtett Bulli alakok pedig játékossá és barátságossá teszik az utasteret.

A belső teret érintő újdonságok között említhető, hogy az ID.Buzz Pro is megkapta a „Smart Glass 5” panoráma tetőt, ami mindkét tengelytávolságú változatnál megrendelhető. Mit is jelent ez pontosan? Nos, a többrétegű üvegbe egy folyadékkristályos fólia van beépítve, amely elektronikusan szabályozható egy, a tetőkárpitba szerelt érintőkapcsoló révén. Az üveg így átlátszó (fényáteresztő), vagy átláthatatlan állapotában is lehet. Utóbbi esőcseppekre hasonlító, szürkés mintát jelent, ami jól passzol a jármű karakteréhez. Viszont, ha aktiválva van, akkor tényleg nem látnak be felülről és mi sem látjuk a madarak tarkóját. A márka szerint ez, a Volkswagenekben valaha volt legnagyobb panoráma napfénytető az ID.Buzz Pro-t és a GTX-et korunk Samba buszává varázsolja. Mi hiszünk nekik.

Ha valaki a trendi, harmonikus és szolid jármű belső helyett valamilyen elemien dögös, sportos belsőre vágyik, akkor a GTX lesz a megfelelő választás. Ebben a sötétebb színek dominálnak, ami a fekete tetőkárpitnak, a sötétszürke műszerfali burkolatoknak, valamint a kormánykeréken, az üléseken és az oldalsó kárpitokon feltűnő cseresznyepiros cérnavarrásnak köszönhető. A GTX-re utaló logó többek között a multikormányról is visszaköszön.

Technika

A hosszú tengelytávolságú ID.Buzz-ban nemcsak térben, de technológiában is többet kínál, nagyobb akkumulátor kerül bele, mint a rövidbe. A különbség 7 kWh-nyi plusz, ami azt jelenti, hogy a 86 kWh kapacitású akksival 453-487 km-t tud elmenni a gyár sajtóanyag szerint. A VW honlapján viszont 474 km szerepel. A rövidebb verziónál az említett szabván szerint érték 423-461 km. A GTX-nek még nincs hivatalos WLTP hatótávja, mivel a típusjóváhagyás még nem fejeződött be.

Jó hír viszont, hogy a hosszabb tengelytávolságú ID.Buzz akár 200 kW-os DC-töltővel is tölthető, ami azt jelenti, hogy mindössze fél órára van szükség az akkumulátor-csomag 10-ről 80 százalékosra való töltéséhez. Ilyen teljesítményű töltő persze nem nő minden bokorban, de azért jó, hogy van ilyen opció.

Az új lítium-ion nagyfeszültségű akkumulátornak köszönhetően a hosszú tengelytávú ID. Buzz nem csak hosszabb távot tesz meg, de gyorsabb is lett (160 km/óra végsebesség), többet engedélyeznek neki, hiszen van elég hattótáv a száguldáshoz. A modell hajtásáról erősebb, 210 kW (286 lóerő) teljesítményű villanymotor gondoskodik, a nyomatéka 550 Nm, ami 240 Nm-rel több a rövid tengelytávú modellváltozathoz képest. A GTX-nél pedig 250 kW-os (340 lóerő) csúcsteljesítmény érhető el. A nagyobb teljesítmény nemcsak gyorsabb tempót, hanem a nehezebb rakományok vontatását is lehetővé teszi. Az ID.Buzz Pro-nál egy tonna, míg a GTX esetében 1,8 tonna lehet a maximum súlya a vontatmánynak. Vagyis, ha valaki lakókocsit szeretne maga után húzni, akkor az utóbbival könnyedén megteheti.

A mérnökök néhány fontosabb változást eszközöltek az ID.Buzz műszerfalán, amely valamennyi változatot érinti. Egyik ilyen, hogy a korábbi 30 cm átmérőjű érintőképernyő helyét egy nagyobb, 33 centiméteres változat vette át. Az infotainment rendszerben megjelent az ChatGPT-t azaz, mesterséges intelligenciát használó hangasszisztens, az IDA. Ez nemcsak a jármű egyes funkcióinak kezelését könnyíti meg, de hozzáfér olyan online elérhető adatbázisokhoz is, mint például a Wikipedia. Ugyancsak az újdonságok listáját gazdagítja a head-up display, amely lehetővé teszi, hogy a sofőr egy pillanatra se vegye le a szemét az útról.

Az ID.Buzz vezetéstámogató rendszerek garmadájával készül. A modellben többek között aktív sávtartó rendszer, autonóm vészfékező rendszer, táblafelismerő asszisztens, keresztirányú forgalom figyelő rendszer, sebességszabályozó, adaptív tempomat támogatja a sofőr munkáját. Egyfajta újdonságként pedig mostantól parkolás segítő asszisztenssel is elérhető (Park Assist Pro), amely egyfelől félautomata rendszerben a kormánykerék mögött ülve, de akár az alkalmazás segítségével okostelefonon keresztül segíti a gépjármű párhuzamos, vagy halszálkás parkolását.

Vezetés

Első körben egy ID.Buzz Pro-t próbálhattam ki, a hannoveri repülőtér és a város külső kerületében található, úgynevezett zéró-emissziós Dán Pavilon közötti távon. A tesztútvonal a városon kívül vezetett északról dél felé, kedves, barátságos, jó minőségű német autóutakon. Az ID.Buzz kezelése szinte gyerekjáték: az elinduláshoz csak a D-pozícióba kell billenteni a kormányoszlophoz csatlakozó váltókaron a kapcsolót, majd már mozgásba is hozható. A rögzítőfék felengedése a menet pedál lenyomása révén automatikusan történik.

Már az első kilométereken megmutatkozik kellemes karaktere. Halk suhanva, dinamikusan gyorsul, ha odalépünk a menetpedálnak. Amikor leveszi a lábát az ember a menetpedálról, akkor nem kezd el erősen lassulni.

Autópályán csak inkább 120-130 km/órás tempónál jelentkezik némi szélzaj, de a gumiabroncsai nem hangosak. A kormánykereke játszi könnyedséggel, erőkifejtés nélkül forgatható, precízen reagálja le az autó a kormánymozdulatokat. A kormányzása egészen finom és elegáns, jól passzol a modell karakteréhez.

Az élesebb kanyarokban is megőrzi a stabilitását. Rugózása olyannyira lágy, hogy szinte álomba ringatja a fedélzeten utazókat legyen szó országúti, vagy városi haladásról. Menet közben nem „égeti” vészesen a hatótávot:az út nagy részét 80-120 km/órás sebességgel tettem meg és ez alatt a megtett úttal arányosan olvadt le a hatótáv, vagyis körülbelül 100 kilométert vesztettem az úton.

A táblafelismerő rendszer ugyan lelkesen csipog, ha túllépjük a sebességet, de a komfortosabb vezetés érdekében érdemes beállítani a sebességhatárolót, vagy az adaptív tempomatot. Utóbbi inkább a városon kívül vezetésnél jön jól és fontos előnye, hogy akkor is lassít, ha az előttünk haladó autó cselekszik ugyanígy. Sőt, figyelembe veszi a sebességhatárokat is, ha tehát az utazó sebességünkhöz képest kisebb tempó lesz engedélyezett, akkor az autó automatikusan lelassít az előírt sebességre.

A GTX egy kicsit fickósabb és dögösebb kiadás, amit ugyancsak Hannover környékén nyílt szerencsém kipróbálni. Az első ami szemet szúrt ennél az az, hogy a futómű felől érkező zajok talán jobban bejutnak az utastérbe, mint a mezei ID.Buzz-nál. A rugózása valóban sokkal profánabb, de egyáltalán nem pattogós. A teszt közben éppen egy kiadósabb eső kapott el, így kipróbáltam a vizes úton való satufékezést, valamint az elindulást. Mindkettőnél hibátlanul teljesített a járgány: szembetűnő volt, hogy a vizes úton úgy állt, meg, mintha csont száraz lenne, az elindulásnál pedig úgy lőtt ki, mintha egy sugárhajtású gép.

Bár a GTX nagyobb csúcsteljesítménnyel rendelkezik ez a különbség talán nem annyira szembetűnő. A differencia talán inkább vontatáskor jöhet ki, amelynél jól jön a nagyobb teljesítmény. A GTX egy életmódjármű, ami a Buzznál inkább a sportosságot, az erőt, a dominanciát tükrözi, sem mint inkább a hippi életérzést. Ha valaki őszintén szeretné átélni a „világbéke” érzést, azt valószínűleg az ID.Buzz Pro-ban fogja tudni megtenni, mert abban valóban megvan.

Költségek

Az újdonságnak egyelőre nincs magyar ára, de a rövid tengelytávolságú változat bruttó 23 millió forintba fáj. Egy brit portál szerint Nagy-Britanniában 59 545 angol fontot kérnek el érte, ami átszámítva körülbelül 27 millió forintnak felel meg.

Értékelés

A nagyobb tengelytávval rendelkező Volkswagen ID.Buzz elsősorban a hippikorszakukat újra átélni kívánó, immáron családos emberek számára lehet vonzó. A 2025-es modellévet megtestesítő jármű nagyszerűen egyesíti magában a vintage, a retro és a hipermodern megoldásokat. Az ízléses külső mögött csúcstechnológia dolgozik és láthatóan a mérnökök mindent elkövetnek, hogy a legújabb fejlesztések is belekerüljenek, még akkor is, ha relatíve fiatal modellről van szó. A GTX modellváltozat viszont vélhetően a sportosabb érzelmű vásárlókat fogja meghódítani, de a környezettudatos lakókocsisok számára is érdekes lehet.

Mellette – Ellene Tágasabb belső tér

Nagyobb akksi, nagyobb hatótáv

Erősebb villanymotor

Precíz vezethetőség

Lágy rugózás Egyelőre nincsen belőle kempingbuszos változat

Egyelőre várni kell rá, mert ez a 2025-ös modellév

