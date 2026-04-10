A közlekedési szabálysértések után nem csak a pénztárcánk lesz könnyebb, hanem gyűlnek az előéleti pontok is. Ha ezek a pontok elérik a 18-at, akkor a jogosítványodnak egy időre búcsút inthetsz.

És a legtöbb autós sajnos úgy gyűjtögeti ezeket a pontokat, hogy közben fogalmuk sincs róla mennyi szedtek már össze. De ma már szerencsére tényleg pár kattintás, és pontosan láthatjuk, hol tartunk a büntetőpontokkal. Sokan még mindig azt hiszik, hogy ezt csak telefonálással, vagy sorban állással deríthetik ki (kormányablakokban), de ez nem így van.

A hivatalos felület a magyarorszag.hu, azon belül is a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF). Itt találod a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” nevű szolgáltatást. Belépni ügyfélkapuval, vagy DÁP-azonosítással lehet.

És ami a legjobb: az eredményt azonnal látjuk.

Nem csak egy számot kapunk, hanem részletes bontást:

milyen szabálysértés miatt érkezett a pont

mikor történt

mikor évül el

Így csináld lépésről lépésre

belépsz a magyarorszag.hu oldalra

kiválasztod a „Közigazgatás, jog” menüpontot

azon belül az „Adatkezelés, adatszolgáltatás” részt

majd megnyitod a “Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról”

Néhány másodperc, és kész.

Ha nincs ügyfélkapud, akkor marad a klasszikus kormányablakos ügyintézés – de lássuk be, ez már inkább a B-terv.

Miért érdemes néha ránézni?

Meglepően könnyű összeszedni a pontokat. Egy kis gyorshajtás itt, egy telefonhasználat ott, és máris közelebb kerülsz a kritikus határhoz. Ha viszont időben észreveszed még van lehetőséged korrigálni, akár önkéntes utánképzéssel is csökkentheted a pontokat és nem akkor kapkodsz, amikor már késő.

Kinek különösen fontos?

Főleg azoknak, akik napi szinten vezetnek:

futárok

hivatásos sofőrök

értékesítők

Náluk egy jogosítvány-bevonás nem csak kellemetlenség, hanem konkrét megélhetési kérdés.

A lényeg egyszerű: ma már nem kell találgatni. Ha vezetsz, néha érdemes ránézni a pontjaidra. Két perc az egész – és lehet, hogy pont ezzel spórolsz meg magadnak egy nagyobb fejfájást.

