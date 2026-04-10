A közlekedési szabálysértések után nem csak a pénztárcánk lesz könnyebb, hanem gyűlnek az előéleti pontok is. Ha ezek a pontok elérik a 18-at, akkor a jogosítványodnak egy időre búcsút inthetsz.
És a legtöbb autós sajnos úgy gyűjtögeti ezeket a pontokat, hogy közben fogalmuk sincs róla mennyi szedtek már össze. De ma már szerencsére tényleg pár kattintás, és pontosan láthatjuk, hol tartunk a büntetőpontokkal. Sokan még mindig azt hiszik, hogy ezt csak telefonálással, vagy sorban állással deríthetik ki (kormányablakokban), de ez nem így van.
A hivatalos felület a magyarorszag.hu, azon belül is a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF). Itt találod a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” nevű szolgáltatást. Belépni ügyfélkapuval, vagy DÁP-azonosítással lehet.
És ami a legjobb: az eredményt azonnal látjuk.
Nem csak egy számot kapunk, hanem részletes bontást:
- milyen szabálysértés miatt érkezett a pont
- mikor történt
- mikor évül el
Így csináld lépésről lépésre
- belépsz a magyarorszag.hu oldalra
- kiválasztod a „Közigazgatás, jog” menüpontot
- azon belül az „Adatkezelés, adatszolgáltatás” részt
- majd megnyitod a “Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról”
Néhány másodperc, és kész.
Ha nincs ügyfélkapud, akkor marad a klasszikus kormányablakos ügyintézés – de lássuk be, ez már inkább a B-terv.
Miért érdemes néha ránézni?
Meglepően könnyű összeszedni a pontokat. Egy kis gyorshajtás itt, egy telefonhasználat ott, és máris közelebb kerülsz a kritikus határhoz. Ha viszont időben észreveszed még van lehetőséged korrigálni, akár önkéntes utánképzéssel is csökkentheted a pontokat és nem akkor kapkodsz, amikor már késő.
Kinek különösen fontos?
Főleg azoknak, akik napi szinten vezetnek:
- futárok
- hivatásos sofőrök
- értékesítők
Náluk egy jogosítvány-bevonás nem csak kellemetlenség, hanem konkrét megélhetési kérdés.
A lényeg egyszerű: ma már nem kell találgatni. Ha vezetsz, néha érdemes ránézni a pontjaidra. Két perc az egész – és lehet, hogy pont ezzel spórolsz meg magadnak egy nagyobb fejfájást.
