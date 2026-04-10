Egy uniós rendelet szerint 2030-ra az újonnan forgalomba helyezett városi buszok szén-dioxid-kibocsátását 90 százalékkal csökkenteni kell a 2019-es szinthez képest, sőt 2040-től ez a szabály minden más új busztípusra is érvényes lesz.

Ennek a célnak az elérését segítheti a Bosch üzemanyagcellás áramtermelő moduljának (Fuel-Cell Power Module, FCPM) új változata, mivel a társaság szerint az éghajlatváltozás elleni küzdelemben nemcsak az elektromos, hanem a hidrogén-hajtású járműveknek is fontos szerepük lehet. Helyi szinten a működésük során víz keletkezik, mint melléktermék.

Az FCPM C100 a 100 és 300 kilowatt (136 – 408 LE) közötti teljesítménytartományt fedi le. A lapos, mindössze 40 centiméter magas, könnyen integrálható modult kifejezetten 12–18 méter hosszú városi buszok tetejére tervezték.

A megoldás elektromos hajtást biztosít, és – megújuló hidrogén felhasználásával – kibocsátásmentes működést tesz lehetővé. Ez a kitétel egyébként a kulcs, ugyanis az úgynevezett zöld hidrogénből, a megújuló energiával vízbontással készülő hidrogénből nagyon kevés van. Az Európában a forgalomba kerülő H2 alig öt százaléka ilyen.

A több előállított hidrogén viszont kifejezetten környezetterhelő. A legnagyobb mennyiségben ma még szürke hidrogén készül az iparban, földgázból, gőzreformálással. A gyártás során melléktermékként szén-dioxid keletkezik, amit a légkörbe engednek. Így hiába lenne helyi szinten környezetkímélő az üzemanyagcella működése, ha a beletáplált „üzemanyag” előállítása környezetszennyező.

„Az üzemanyagcella főként olyan autóbuszok esetében jelent ideális megoldást, amelyek sok kilométert tesznek meg napi szinten, és ritkán tudják őket tölteni” – Jan-Oliver Röhrl, a Bosch Power Solutions üzletág alelnöke és a Bosch globális haszongépjármű-tevékenységéért felelős elnöke.

A társaság nemcsak a buszok mellett nehéz-tehergépjárművek számára is kínál hidrogénnel működő üzemanyagcellás megoldásokat.