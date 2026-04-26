Ha valaki nehezen mond le akár a munkaidő erejéig is, a saját kocsijának kényelméről, akkor van egy jó hírünk. A Toyota utastéri kialakításokért felelős részlege, a Toyota Boshoku megtervezte az első autósülésből fejlesztett irodai széket, hogy így szerezzenek örömöt a büszke autótulajdonosoknak. A Toyota Crown nevet viselő modellre már most azt mondják, hogy tökéletes. De lássuk, mivel érdemelte ki ezt a jelzőt!

Az újdonság lényegében megegyezik egy vezetőüléssel, de nem csak a váll-, az oldal- és combtámaszok kialakítása, hanem a felsorakoztatott funkciók miatt is. Egyfelől elektromosan dönthető a háttámlája, másfelől pedig magasságállítással is el van látva. Sőt, ülőlapja előre és hátra csúsztatható. A tervezők gondoltak az ülésszellőztetésre, a hidegebb napokon pedig az ülésfűtés jelenthet felüdülést a zimankós irodában. A központi fűtés és a légkondiconálás viszont továbbra is azok közé a jellemzők közé tartozik, amit a tulajdonosnak magának kell valahogyan megoldania.

Biztonsági öv nincs rajta, de könnyen lehet, hogy inkább megvárják, míg a törvényhozó kötelezővé teszi az irodai székeknél is. A csatlakozó helyett viszont egy USB-bemenet található az elektronikus kütyük töltéséhez. Arról azonban egyelőre nincs infó, hogy mekkora a székbe épített akkumulátor kapacitása és mennyi ideig bírja egy feltöltéssel.

A Toyota az Itoki japán irodabútorgyártóval dolgozott együtt, hogy az autóülés kényelmét egy teljes értékű, ergonómiai szempontból is kifogástalan irodai székbe ültessék át. Az Itoki biztosította az alapot, a magasságállító mechanikát és a kartámaszok szerkezetét, így az újdonság egyszerre autós és professzionális irodai termék. Az újdonság többféle színben és alapvetően sportos kivitelben érhető el.

A modellt a Toyota japán értékesítési hálózatában fogják forgalmazni, a Crown kollekció részeként. Az ár várhatóan 495 ezer jen lesz, ami átszámítva közel egymillió forintnak felel meg. Egyelőre csak 70 darab készülhet ebből a székből, de ha nagyobb kereslet mutatkozik rá, akkor a vásárlókat sorsolás útján fogják majd kiválasztani. Vagyis könnyen lehet, hogy csak a kiválasztottak dolgozhatnak majd ilyen autóülésből gyártott irodai székben.