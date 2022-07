Egyszerre akar az összes autó lenni ez a Toyota

A közelmúltban sokat cikkeztek arról, hogy felhígul átalakul a Toyota belpiacos kínálatának csúcsmodellje, a Crown (a Century-vel ne foglalkozzunk, az jóformán különálló márka.) Be is mutatkozott a Crown SUV, a modell tradicionális híveinek legnagyobb szörnyülködésére, ezzel azonban nem volt vége a történetnek: most négytagú modellcsaláddá bővült a Crown.

Lesz közöttük klasszikus lépcsőshátú limuzin, sportos szabadidőjármű, három üléssoros nagy terepjáró, valamint egy emelt futóművű, négyajtós kupé. A négyből egyelőre csak ez utóbbi valósult meg, a többi csak elnagyolt kidolgozású tanulmányként létezik (és meglehetősen emlékeztetnek azokra a koncepciójárművekre, amelyeket tavaly elektromos portfoliójának leendő tagjaiként mutatott be a Toyota.)

A Crown Crossover (nevezzük így, ahogy a Toyota is teszi) formatervezői feltűnően sokat merítettek a bZ4X dizájnjából, elsősorban az első lámpatestek emlékeztetnek az elektromos szabadidőjárműre, de a hűtőmaszkot helyettesítő, egybefüggő panel is a villanyautók világát idézi.

Oldalról leginkább a Peugeot 408 jut az ember eszébe az autóról, bár a lemezfelületeket törések helyett lágy domborulatok tagolják. A szembetűnő hasonlóság miatt azonban jó, ha lélekben felkészülünk arra, hogy ez a furcsa öszvér karosszéria más márkáknál is megjelenik a közeljövőben.

Furcsa ugyanakkor, hogy a szedánok műfajából épp azok legkevésbé praktikus jellemzőjét: a hátsó szélvédő nélkül felnyíló csomagtérfedelet vette át a Toyota. Ennek nyilván kulturális okai vannak: az autót elsősorban Japánban és Észak-Amerikában fogják forgalmazni. A hivatalos információk szerint a világ mintegy 40 piacán kapható lesz a Crown szedán, ám egyáltalán nem valószínű, hogy ebbe Európa is bele tartozik majd.

A Toyota új minden-az-egyben autója 4928 mm hosszú, 1839 mm széles és 1539 mm magas, tengelytávja 2850 mm. A bZ4X-szel mutatott formai azonosság ellenére klasszikus belső égésű / hibrid hajtásláncokkal kerül forgalomba, és ez nem is fog változni – ezt onnan tudjuk, hogy a Toyota GA-K padlólemezére épül, amelyre a Camry és a RAV4 is.

Az eltérő piaci pozicionálás miatt a belső környezet is konzervatívabb, mint a bZ4X-é: klasszikus széles formátumú érintőképernyő, valamint digitális műszeregység tölti ki a teret, a fedélzeti rendszer már a Toyota frissen kifejlesztett, sokat tudó digitális platformját alkalmazza.

Az autó kétféle hibriddel debütál. Az egyik a jól ismert 2,5 literes, soros négyhengeres szívómotorra épül, 234 lóerős rendszerteljesítménnyel, első- vagy (kardántengely nélküli, tisztán elektromosan megvalósított) összkerékhajtással. A másik viszont a Toyota új 2,4 literes turbómotoros hibridje lesz, amely 349 lóerős összteljesítményt, akár 460 Nm forgatónyomatékot és fejlett nyomatékvektor-szabályozásra is képes elektromos összkerékhajtást kap. Ez utóbbi esetében a hátsó tengely mindig hajtott, a rendelkezésre álló nyomaték 30-80%-a jut rá, míg az alapkivitelű E-Four rendszer képes arra, hogy tisztán elsőkerék-hajtással haladon (hátra 0-80% erő juthat.)

A turbós hibrid másik újdonsága, hogy a klasszikus Toyota hibridek fokozatmentes erőátviteli rendszere helyett hatfokozatú automata váltót alkalmaz.

Szintén fontos – na jó: látványos – újdonság a Crown Crossoveren elsőként alkalmazott kéttónusú fényezés, ami az immár sztenderdnek mondható kontraszt (eltérő színű tető és tetőoszlopok) helyett a motorház és a csomagtér fedelét, a tetőlemezt, a hátfalat, valamint a szélvédőket összekötő elülső panelt kínálja fekete kivitelben.