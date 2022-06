Nem kap dízelmotort a leglátványosabb Peugeot

Három meglévő típusa között szorított helyet újdonságának a Peugeot. Egyrészt a kompakt Peugeot 308 és a középkategóriás 508 között, az alsó-középkategória felső határán helyezkedik el, másrészt a 3008-asnak is alternatívája, mint emelt hasú, mégis klasszikus személyautós arányokkal rendelkező jószág. Ezekhez a bizonyos arányokhoz a márkától szokatlanul nagy méretű, akár 20 colos keréktárcsák is hozzájárulnak – a legkisebb kerekek is 17 colosak –, ezek egyébként a francia autógyártás hőskorát idéző, szokatlan grafikával hökkentenek meg.

Peugeot

308 SW Peugeot

408 Peugeot

508 Peugeot

3008 Hosszúság (mm) 4636 4687 4750 4447 Szélesség, behajtott

tükrökkel (mm) 1860 1859 1859 1906 Magasság (mm) 1444 1478 1403 1620 Tengelytáv (mm) 2732 2787 2793 2675 Fordulókör, padkák

között (m) 10,7 11,2 10,8 10,7 Szabad has-

magasság (mm) 143 189 142 219 Csomagtartó (l) 608-1634 536-1611 487-1537 520-1482

A klasszikus rácsozat helyett változó hosszúságú betétekből álló, ezzel térbeliséget sugalló hűtőmaszk az összes új generációs Peugeot-ra jellemző, itt azonban vízszintes helyett függőleges elemek alkotják az első pajzsot. Ezek optikailag megemelik az orrot, miközben a kerékdobok közé süllyesztett motorházfedél lefelé nyomja azt. Nem csak itt játszik a fémlemezek szintezésével a Peugeot 408: a tetőlemez kilépőélén, a sarkaknál apró háromszög-fülecskék segítenek az áramló levegő örvénymentes leválasztásában.

Míg a 408 elölről megpróbál átlagos Peugeot-nak tűnni, más irányokból nézve már robusztus crossoveres vonásait hangsúlyozzák a fekete betétek és toldatok. Különösen erőteljes a hátsó lökhárító fekete tömbje, amely segít összeegyeztetni a rövid fényezett felület sportosságát a tágas csomagtartó iránti elvárással.

Ha a külső stílusjegyek szokatlanok, az utastér nem tartogat meglepetést a Peugeot egyéb, új generációs modelljeihez képest. A digitális műszeregység, a magasan kivezetett légbeömlők, a vezető felé forduló, döntött érintőképernyő (mindkét kijelző 10 colos képátlót kapott egyébként) az immár szokásos iCockpit formulát követi. Az egyedüli erőátvitelként kínált, nyolcfokozatú, automata sebességváltó elektronikus kapcsolóval vezérelhető, ennek a vezető térdénél emelkedő paneljéről módosíthatók az üzemmódok is. A digitális funkcionalitás hiánytalan: vezeték nélküli rendszerfrissítés, okostelefon-tükrözés, felhőalapú navigációs rendszer és a természetes beszédet felismerő hangvezérlés is rendelkezésre áll.

A Peugeot 408 nem kap dízelmotort: egyetlen benzinmotorja (1,2 liter, 130 lóerő) mellett kétféle plug-in hibrid hajtáslánccal lesz rendelhető. Ezek 180, illetve 225 lóerős rendszerteljesítményt kínálnak, mindkét esetben kizárólag elsőkerék-hajtással. Az egy darab villanymotor teljesítménye 81 kW (110 LE), a belső égésű motoré 150, illetve 180 lóerő. A 12,4 kWh kapacitású akkumulátor háztartási aljzatról 7 óra alatt, 7,4 kW-os fali töltőről 100 perc alatt teljesen feltölthető, az emissziómentes üzemben megtehető távolság egyelőre nem ismert. Később tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz a modell, nagy teljesítményű sportverzióval, illetve összkerékhajtással azonban ne számoljunk, ilyenek egyelőre nincsenek a tervek között.

A 408-ast akár 6 kamerával és 9 radarral szereli fel a Peugeot, továbbá az ismert funkciók mellett éjjel látó funkciót is kap a modell. Ezeken túlmenően jövőre érkezik a márka új generációs vezetőtámogató csomagja, amely félautonóm közlekedést tesz lehetővé, önállóan végrehajtott előzéssel, illetve menetsebesség-ajánlással.

A kényelmet motoros mozgatású csomagtérajtó, gombnyomás nélkül működő, közelségi központizár-vezérlés, AGR-tanúsítvánnyal rendelkező, gerincbarát első ülések (akár masszázsfunkcióval), bőséges utastéri tárolási lehetőségek és egy sor további, szokásos megoldás szolgálja.

Hátul 188 mm térdhely, lábfejbarát magasságba emelt első ülések, két USB C töltőaljzat, valamint külön légbeömlők biztosítanak komfortos utazást. Az ülések 60:40 arányban oszthatók, hosszirányú tologathatóságról vagy szabályozható támlaszögről nincs információnk. A csomagtartó 536 (a plug-in hibrid variánsokban 471) literes, bővíteni 1611 (1545) literig tudjuk.

A hő- és zajkomfort érdekében vastagabb ablaküvegeket alkalmaztak, az első oldalablakok lamináltak, a szélvédő felárért fűthető kivitelű. A klímaberendezés speciális légminőség-javító szűrőrendszert kapott. Az audioélményről a legmagasabb kiviteli szinten 12 csatornás erősítővel és 10 hangszóróval szerelt Focal hifiberendezés gondoskodik.