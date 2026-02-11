Alfanumerikus kód helyett normális típusnevet kapott a Toyota új elektromos szabadidőjárműve, nem is akármilyet: az először 2000-ben bevezetett, és azóta négy generációt megélt Highlander lényegül át villanymotorossá.

35 fotó

A Highlander eddig is hatalmas volt, de erre is rátesz egy lapáttal az elektromos verzió: az 5050 mm hosszú autó 1989 mm széles, és 1709 mm magas, tengelytávja különösen nagy, 3051 mm.

A csomagtartó hat (vagy hét) üléssel 450 literes, a leghátsó üléssort a padlóba hajtogatva 1291 literre bővíthető – a fotót elnézve gyanús, hogy ezeket az értékeket a tetőig, nem pedig (az Európában szokásos módon) az ablakok alsó széléig mérve kapták.

A panoráma napfénytető a legnagyobb a Toyota kínálatában. A márkának sajnos nem szokása megadni a pontos méreteket, de az, hogy a Highlanderé a Sequoia (529 cm) és a Grand Highlander (517 cm) üvegtetejénél is nagyobb, sokat elárul az elektromos architektúrára épülő modell utasterének hosszáról, a típus általános helykínálatáról.

Ez utóbbit nyilván tovább javítja, hogy az autó kifejezetten szögletes, a karosszériát függőleges lemezek határolják.

A vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység található, a központi érintőképernyő 14 colos, és head-up kijelző is van, bár felszereltségi szinttől függően csak felárért.

Az elsőkerék-hajtású Highlander 77 kWh kapacitású akkumulátorral készül, hatótávolsága 462 kilométer. Az összkerékhajtású variáns ugyanezzel az akkuval 434 kilométert meg egy feltöltéssel, míg a nagyobb, 95,8 kWh-ás akkumulátor 515 kilométeres hatótávolságot enged. Az értékek észak-amerikai szabvány szerint értendők.

Az új Highlander V2L funkcióval is bír. Az elérhető maximális teljesítményt nem részletezik, de mivel a hibrid Tundra pickup azonos rendszere 2,4 kW-ot tud, itt vélhetően valamivel magasabb lesz a megengedett maximális terhelés.

Az elsőkerék-hajtású (egy villanymotoros) Highlander maximális teljesítménye 223 lóerő, még a két villanymotoros, összkerekes modell legnagyobb rendszerteljesítménye bő másfélszer ennyi, 343 LE. A nyomatéki csúcsok 268, illetve 440 Nm.

Az összkerékhajtású Highlander modellek terepalkalmasságát Multi-Terrain Select és Crawl Control funkciók javítják – az előbbi az ESP működését optimalizálja különböző tapadású felületekre, az utóbbi kissebességű tempomat.

A Highlander akkumulátorait a Toyota észak-karolinai üzemében gyártják, az autó Kentucky államban készül. Európai forgalmazásáról jelen pillanatban nincsenek információk.

Alább rövid videóból ismerkedhetsz a vadonatúj Toyotával