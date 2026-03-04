A tavaszi virágzással együtt érkező virágpor probléma különösen az autóban ülve válhat pokolivá – és balesetveszélyessé –, allergia esetén. Mit tehetünk ellene?

Az első meleg napokkal a virágpor is támadásba lendül. Egy óra autózás alatt százezernyi liter levegő áramlik át a szellőzőn és a klímaberendezésen keresztül az utastérbe. Gondoljunk bele: 100 km/órás tempónál egyetlen tüsszentés alatt is métereket teszünk meg vakon, így egy roham vagy egy komolyabb allergiás reakció a volán mögött azonnali biztonsági kockázatot jelent.

A szakemberek éppen ezért egyöntetűen azt javasolják, hogy az utastéri levegőszűrőt – közismert nevén a pollenszűrőt – legalább évente egyszer cseréljük ki. A legideálisabb időpont erre a pollenszezon kezdete, de legkésőbb 15 000–20 000 futott kilométer után mindenképp időszerű a dolog. A tavaszi átvizsgálás vagy a kötelező éves szerviz tökéletes alkalom erre.

Vannak profibb megoldások A pollenszűrő fajtájára általában nem figyelnek az autósok, pedig ezek között is akadnak már fejlettebb, modernebb megoldások. A klasszikus papírszűrők mellett vannak aktívszenes, antibakteriális hatású szűrők is. Ezek többrétegű megoldások, felületkezeléssel, amelyek sok esetben a penésszel szemben is ellenállóbbak.

Hogy magad cseréled-e, vagy a szerelőre bízod, csak a kézügyességeden és a hajlandóságodon múlik. A legtöbb autóban a kesztyűtartó mögött vagy alatt bújik meg a szűrő, más típusoknál a motortérben, a szélvédő alatti rekeszben, vagy a műszerfal burkolata alatt.

A csere menete logikus: burkolat lepattint, régi szűrő kihúz, új betol. Egyetlen dologra kell nagyon figyelni: a levegő áramlási irányára (ezt nyilak jelzik a szűrő oldalán), majd mindent pontosan visszazárni. A YouTube-on szinte minden típushoz található részletes, lépésről lépésre videó.

Persze bele lehet futni aknákba, a Mazda3 első BK kódjelű generációjánál például a fedélzeti elektronika fő paneljét, és a tartó konzolt is le kell szerelni a jobb oldali első ülés lábterében, hogy hozzáférjünk, ezt pedig szerszámok, csavarhúzó nélkül nem ússzuk meg, az alkatrészbolt előtt a parkolóban ennél a típusnál például nem fogunk szűrőt cserélni. Ezért kell előzetesen feltérképezni az adott típus konstrukcióját, mert ez pont kirívó eset, a legtöbb autóban tényleg csak két mozdulat a csere.