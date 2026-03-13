A hét elején röppent fel, hogy a a volt Red Bull-főnök Christian Horner és társasága, valamint egyéb, nem nevesített potenciális befektetők mellett Toto Wolff/a Mercedes is érdeklődik az Alpine-csapat 24%-os tulajdonrésze iránt, melyet jelenleg az Otro Capital birtokol, de eladna.

Eleinte nem volt világos, hogy konkrétan Wolff vagy a stuttgarti autógyártó szeretne vásárolni, de csütörtökre a Motorsport.com már utánajárt, hogy maga a Mercedes-Benz szerezne B csapatot az enstone-iak képében, az Alpine-t vezető tanácsadóként irányító Flavio Britore pedig Sanghajban meg is erősítette ezt:

„Napról napra változik a helyzet, de annyit elmondhatok, hogy folynak tárgyalások a Mercedesszel – nem Totóval, a Mercedesszel –, aztán majd meglátjuk, mi lesz” – mondta az olasz.

„Jelenleg három vagy négy potenciális vásárló van, de ne feledjük, ez az Otro részvénycsomagjáról szól, az üzletnek nincs köze az Alpine-hoz. De vannak, akik készen állnak a vásárlásra” – jelentette ki Briatore, kérdésre leszögezve, hogy ő maga nem szeretne résztulajdonosként beszállni, és közvetlenül nem is egyeztetnek az Otróval a lehetséges eladásról.

Miután a csapat 76%-át továbbra is birtokló Renault tavaly befejezte F1-es motorgyártását, az Alpine az idei évtől már a Mercedes erőforrásait használja. Vajon ha 24%-os résztulajdonos is lesz a német márka, befolyást szerez-e a csapat felett, a saját érdekeinek megfelelően szavaztathatja-e az enstone-i alakulatot az F1 fontos kérdéseiben? Briatore szerint ettől nem kell tartani:

„A Red Bull volt ebben az úttörő, 10-15 éve két csapattal vannak jelen [valójában épp 20 éve – B.G.]. De ahogy mondtam, a Mercedes az Otro 24%-os csomagját venné meg, márpedig általában egy cégnél a 75% dönt, a 25% csak utastárs. Ez a valóság.”