Bár az Európai Bizottság korábban azt forszírozta, hogy a 10 évnél idősebb autókat évente rendeljék be műszaki vizsgára, az EU Tanácsa most behúzta a kéziféket. A döntés értelmében marad a kétéves periódus, aminek mi, magyarok örülhetünk csak igazán, tekintve a hazai autópark átlagos életkorát.

Ha van valami, amitől a magyar autós gyomra reflexből görcsbe rándul, az a „műszaki vizsga” és a „szigorítás” szavak egy mondatban való említése. Nem alaptalanul, hiszen az Európai Bizottság asztalán egy ideje ott hevert a javaslat, amely közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva évenkénti vizsgáztatásra kötelezte volna a 10. életévüket betöltött személyautókat.

Tekintve, hogy a magyar autóállomány átlagéletkora már bőven 15 év felett jár, ez a javaslat gyakorlatilag az itthon futó autók döntő többségét, és ezzel családok százezreit érintette volna érzékenyen.

A legfrissebb fejlemények szerint azonban a terv lekerült a napirendről.

Az Európai Unió Tanácsa december 4-én, csütörtökön hivatalosan is elutasította a korosabb autók évenkénti vizsgáztatását.

A szakmai álláspont – amivel nehéz vitatkozni – az, hogy egy ilyen sűrűségű ellenőrzési ciklus műszakilag nem indokolt. Egy karbantartott, 10-12 éves modern autó nem válik hirtelen közveszélyessé a 12. és a 24. hónap között.

A szigorítás biztonsági hozadéka kérdéses lett volna, ellenben jelentős anyagi terhet és adminisztrációs pluszmunkát rótt volna az üzembentartókra. Németországban ez a szabályozás több mint 23 millió járművet érintett volna – Magyarországon pedig arányaiban még ennél is drámaibb helyzetet okozott volna a változás.

Azért van ami fájhat

Hogy ne legyen teljes az öröm, a csomagban maradt egy vitatott pont. A Bizottság és a Tanács is támogatja egy különálló, szigorúbb nitrogén-oxid (NOx) mérési eljárás bevezetését a műszaki vizsgákon.

Az ADAC szakértői szerint ez a lépés felesleges túlbuzgóság. A modern autók fedélzeti diagnosztikai rendszerei (OBD) és szenzorai ugyanis már most is megbízható adatokat szolgáltatnak a kibocsátásról. Egy új, külön mérési procedúra bevezetése vélhetően nem hozna érdemi javulást a környezetvédelemben, viszont szinte garantáltan megdrágítaná a vizsgadíjakat a fogyasztók számára.

Fontos hangsúlyozni: a mostani döntés a Tanács álláspontja, a végleges jogszabályt az Európai Parlament alkothatja meg, ami még hosszú egyeztetési folyamat végén lép majd életbe.