A német autóklub (ADAC) elemezte ki nemrég a TÜV (Technischer Überwachungsverein = Műszaki Ellenőrzési Egyesület) jelentését, amely rangsort állított fel a műszaki vizsgák eredménye alapján. A 2026-os jelentéshez a TÜV körülbelül 9,5 millió személygépkocsi-ellenőrzést értékelt, amelyeket 2024. július 1. és 2025. június 30. között végeztek el: összesen 216 különböző járműtípust, köztük 18 tisztán elektromos autót.
Az éves jelentésből kiderül, hogy Németországban minden ötödik autó megbukik a vizsgán, és a tisztán elektromos modellek külön hangsúlyt kaptak. Bár a villanyautók jól szerepeltek, a Tesla a lista legvégére került.
A műszakin elhasaló járművek aránya 21,5 százalékra nőtt, ami 0,9 százalékos romlás az előző évhez képest.
A kisebb hibák aránya is emelkedett: 12,3 százalékra kúszott fel. Ennek egyik fő oka a német járműpark egyre növekvő átlagéletkora.
Villanyautók
A jelentésben szereplő elektromos modellek száma soha nem volt ilyen magas. A két–három éves autók kategóriájában több modell is meggyőző eredményt hozott: a Mini Cooper SE, az Audi Q4 e-tron és a Fiat 500e végeztek az élen. A VW ID-modellek is jól teljesítettek, ám a Skoda Enyaq és a Dacia Spring gyengén szerepeltek.
A Tesla Model Y a mezőny legvégére csúszott, 17,3 százalékos hibaaránnyal – ez az elmúlt tíz év legrosszabb értéke ebben a kategóriában. A legtöbb probléma a futóműnél, a féktárcsáknál és a világításnál jelentkezett. A korábban sereghajtó Tesla Model 3 idén sem lett jobb: 13,1 százalékos hibaaránnyal lett hátulról a harmadik.
A TÜV szerint sok elektromos autónál jelentkezik futómű-meghibásodás a nehéz akkucsomag miatt, a ritkábban használt fékek pedig hajlamosabbak a korrózióra (a regeneratív fékezés miatt). A szakemberek azt tanácsolják, hogy időnként erősebben is fékezzenek az elektromos autók tulajdonosai, hogy óvják a fékrendszert a rozsdásodástól.
Kik lettek az idei győztesek?
A 2026-os TÜV-Report abszolút győztese a Mazda 2, amelynél mindössze az autók 2,9 százaléka bukott meg súlyos hibával. De az idősebb korosztályoknál is stabil a japán márka teljesítménye.
Korcsoportonkénti győztesek:
- 4–5 év: VW Golf Sportsvan, VW T-Roc
- 6–7 év: VW T-Roc
- 8–9 év: Mazda CX-3
- 10–11 év: Mercedes B-osztály
- 12–13 év: VW Touareg
Kategóriagyőztesek (2-3 éves korosztályban):
- Minik: Fiat 500e
- Kisautók: Mazda 2
- Kompaktok: BMW 1-es
- Középkategória: Mercedes C-osztály
- SUV: VW T-Roc
- Egyterűek: Mercedes B-osztály
Az idei nagy vesztesek
- BMW 5-ös és 6-os széria: utolsó a 4-5 és a 8-9 éves kategóriában
- Dacia Duster: sereghajtó a 6-7 és a 10-11 éves autók között
- Renault Clio: utolsó a 12-13 éves korosztályban
Idősebb autók: egyre több a súlyos hiba
A statisztikából világos látszik, hogy minél idősebb egy autó, annál nagyobb eséllyel bukik meg a műszaki vizsgán:
- 5 évesen minden tizedik kocsi megbukik
- 11 évesen már minden negyedik
- 15 évesen minden harmadik
Évente mintegy 135 ezer autó kerül ki a forgalomból veszélyes hibák miatt, és kb. 12 ezer járművet azonnal kivonnak a forgalomból. Az érintettek 90 százaléka tíz évnél idősebb.
A TÜV idén először adta át a „Sieger Langzeitqualität” (hosszú távú minőség) díjat, amely a műszaki vizsgákon legjobban teljesítő tíz–tizenegy éves autókat jutalmazza.
- 1. hely: Mercedes (18,5%)
- 2. hely: Audi (19,2%)
- 3. hely: Toyota (22%)
A TÜV modernizálná a vizsgarendszert
A német hatóság a jövőben szeretné, ha a műszaki vizsga az elektromos autóknál az akkumulátorok állapotát és a szoftvereket is részletesen vizsgálná, valamint egy országos digitális járműnyilvántartás elkészítését sürgetik. A ADAC támogatja a modernizációt, de ellenzi a drágító többletvizsgálatokat és a kelleténél gyakoribb műszaki vizsgát.
Ha pedig arra vagy kíváncsi, hogy Magyarországon mit ellenőriznek a műszaki vizsgán, a Vezess korábbi cikkéből kiderül: