A német autóklub (ADAC) elemezte ki nemrég a TÜV (Technischer Überwachungsverein = Műszaki Ellenőrzési Egyesület) jelentését, amely rangsort állított fel a műszaki vizsgák eredménye alapján. A 2026-os jelentéshez a TÜV körülbelül 9,5 millió személygépkocsi-ellenőrzést értékelt, amelyeket 2024. július 1. és 2025. június 30. között végeztek el: összesen 216 különböző járműtípust, köztük 18 tisztán elektromos autót.

Az éves jelentésből kiderül, hogy Németországban minden ötödik autó megbukik a vizsgán, és a tisztán elektromos modellek külön hangsúlyt kaptak. Bár a villanyautók jól szerepeltek, a Tesla a lista legvégére került.

A műszakin elhasaló járművek aránya 21,5 százalékra nőtt, ami 0,9 százalékos romlás az előző évhez képest.

A kisebb hibák aránya is emelkedett: 12,3 százalékra kúszott fel. Ennek egyik fő oka a német járműpark egyre növekvő átlagéletkora.

Villanyautók

A jelentésben szereplő elektromos modellek száma soha nem volt ilyen magas. A két–három éves autók kategóriájában több modell is meggyőző eredményt hozott: a Mini Cooper SE, az Audi Q4 e-tron és a Fiat 500e végeztek az élen. A VW ID-modellek is jól teljesítettek, ám a Skoda Enyaq és a Dacia Spring gyengén szerepeltek.

A Tesla Model Y a mezőny legvégére csúszott, 17,3 százalékos hibaaránnyal – ez az elmúlt tíz év legrosszabb értéke ebben a kategóriában. A legtöbb probléma a futóműnél, a féktárcsáknál és a világításnál jelentkezett. A korábban sereghajtó Tesla Model 3 idén sem lett jobb: 13,1 százalékos hibaaránnyal lett hátulról a harmadik.

A TÜV szerint sok elektromos autónál jelentkezik futómű-meghibásodás a nehéz akkucsomag miatt, a ritkábban használt fékek pedig hajlamosabbak a korrózióra (a regeneratív fékezés miatt). A szakemberek azt tanácsolják, hogy időnként erősebben is fékezzenek az elektromos autók tulajdonosai, hogy óvják a fékrendszert a rozsdásodástól.

Kik lettek az idei győztesek?

A 2026-os TÜV-Report abszolút győztese a Mazda 2, amelynél mindössze az autók 2,9 százaléka bukott meg súlyos hibával. De az idősebb korosztályoknál is stabil a japán márka teljesítménye.

Korcsoportonkénti győztesek:

4–5 év: VW Golf Sportsvan, VW T-Roc

6–7 év: VW T-Roc

8–9 év: Mazda CX-3

10–11 év: Mercedes B-osztály

12–13 év: VW Touareg

Kategóriagyőztesek (2-3 éves korosztályban):

Minik: Fiat 500e

Kisautók: Mazda 2

Kompaktok: BMW 1-es

Középkategória: Mercedes C-osztály

SUV: VW T-Roc

Egyterűek: Mercedes B-osztály

Az idei nagy vesztesek

BMW 5-ös és 6-os széria: utolsó a 4-5 és a 8-9 éves kategóriában

Dacia Duster: sereghajtó a 6-7 és a 10-11 éves autók között

Renault Clio: utolsó a 12-13 éves korosztályban

Idősebb autók: egyre több a súlyos hiba

A statisztikából világos látszik, hogy minél idősebb egy autó, annál nagyobb eséllyel bukik meg a műszaki vizsgán:

5 évesen minden tizedik kocsi megbukik

11 évesen már minden negyedik

15 évesen minden harmadik

Évente mintegy 135 ezer autó kerül ki a forgalomból veszélyes hibák miatt, és kb. 12 ezer járművet azonnal kivonnak a forgalomból. Az érintettek 90 százaléka tíz évnél idősebb.

A TÜV idén először adta át a „Sieger Langzeitqualität” (hosszú távú minőség) díjat, amely a műszaki vizsgákon legjobban teljesítő tíz–tizenegy éves autókat jutalmazza.

1. hely: Mercedes (18,5%)

2. hely: Audi (19,2%)

3. hely: Toyota (22%)

A TÜV modernizálná a vizsgarendszert

A német hatóság a jövőben szeretné, ha a műszaki vizsga az elektromos autóknál az akkumulátorok állapotát és a szoftvereket is részletesen vizsgálná, valamint egy országos digitális járműnyilvántartás elkészítését sürgetik. A ADAC támogatja a modernizációt, de ellenzi a drágító többletvizsgálatokat és a kelleténél gyakoribb műszaki vizsgát.

