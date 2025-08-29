A hazai autótulajdonsok február 1-től többet fizetnek a műszaki vizsgáért, mint előtte: az időszakos vizsgálat alapdíja 16 290 forintról emelkedett 26 700-ra az M1 kategória esetében (normál személyautók). Erre az összegre általában még rájön az adott autószerviz díja, ahol a vizsgát csináltatjuk, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén szokott megállni.

Én néhány hete vittem műszaki vizsgára az autómat, és 47 ezer forintot fizettem. Amíg várakoztam, felmerült bennem a kérdés, hogy pontosan mit is csinálnak egy ilyen vizsga alkalmával, így adta magát a dolog, hogy utánajárjunk.

Lássuk, mit ellenőriznek a műszaki vizsgán:

A fékrendszert, hogy megfelelő-e a fékerő, megbízhatóan működik-e a fék.

A kormánymű állapotát.

A futóművet és a lengéscsillapítót, a jármű stabil és biztonságos haladása érdekében.

A gumikat, hogy meg van-e a minimálisan előírt profilmélység. Így legalább a műszaki vizsga előtt kénytelen minden autótulajdonos lecserélni a simára járt gumijait, és nem egy rendőri ellenőrzés vagy baleset során derül ki, hogy már rég nem közlekedhetett volna velük.

A kipufogórendszert a károsanyag-kibocsátás és a zajszint végett. Az illegálisan átalakított és a nem megfelelően karbantartott kipufogók nemcsak környezetszennyezők, de igen gyakran elviselhetetlenül hangosak is.

A világítást és az elektromos rendszereket, hiszen ezek előírásszerű működése ma már nemcsak a látni és látszani elv miatt fontos. Az elektromos rendszer hibái ronthatják vagy akadályozhatják is a különböző vezetéstámogató, a jármű biztonságát közvetlen vagy közvetve szolgáló automatizált rendszerek működését.

A karosszéria állapotát és az utasteret – ezek ellenőrzése során vizsgálják például a biztonsági övek meglétét és biztonságos működését, valamint a légzsákok állapotát.

Megvizsgálják, hogy nem pörgették-e vissza a kilométerórát. Minden műszaki vizsga alkalmával rögzítik a kilométeróra állását, és ha az észlelt kopásokhoz képest gyanúsan kevés kilométert futott a jármű, külön vizsgálatot indítanak. A kilométeróra visszapörgetése csalásnak minősül – írja a Közlekedésbiztonság.kti.hu.

Mi történik, ha lejár a forgalmink, azaz nincs érvényes műszaki vizsgánk?

Nem ritka élethelyzet, hogy az autósok nem veszik észre, elfelejtik, hogy lejárt az autójuk műszakija, és még napokig, vagy akár hetekig úgy közlekednek. Sajnos sokszor közúti ellenőrzés során derül ki, hogy lejárt a műszaki, és csak a rendőr jóindulatán múlik, mennyi lesz a büntetés, de akár 78 000 forintig is felmehet.

Az is előfordulhat, hogy a biztosítók megtagadják a kártérítést, ha kiderül, hogy a baleset idején a járműnek nem volt érvényes forgalmi engedélye, azaz részt sem vehettek volna vele a forgalomban. A biztosítók kevésbé megértők, mint a rendőrség. Ráadásul aki lejárt forgalmival közlekedve okoz balesetet, az súlyosabb büntetésre számíthat annál, mintha minden rendben lett volna az autójával.

Ha pedig azt szeretnéd tudni, hogyan juthatsz el legálisan a vizsgaközpontba lejárt műszakis autóval, a Vezess korábbi cikkéből kiderül: