Kerek 55 éven át, 1937-től egészen 1993-ig a francia kormány szigorúan megkövetelte, hogy az országban eladott összes autó kizárólag úgynevezett „szelektív sárga” fényszórókkal világítsa meg maga előtt az aszfaltot.

Mivel Franciaország kilenc másik európai nemzettel határos, számos meghatározó autógyártó bölcsője, a sofőrök száma pedig tízmilliós nagyságrendű, az ország történelmileg hatalmas befolyást gyakorolt az európai autózásra. A francia szabályozás így autók millióit érintette – de vajon miért vezették be egyáltalán?

Az autórajongók körében évtizedek óta kering egy makacs városi legenda, miszerint a francia hadsereg a második világháború alatt a sárga fények alapján akarta azonnal kiszúrni a határon átsurranó, betolakodó idegen járműveket.

Bár a sztori kétségtelenül jól hangzik, a törvényt valójában három évvel Lengyelország német lerohanása előtt írták, így ez a magyarázat nem több egy kiszínezett autós mesénél. De akkor mi a valóság?

Harc a vakítás és a szemfáradás ellen

A francia törvényhozók érvelése szerint a sárga fényszórók célja a vakító csillogás és az éjszakai vezetés okozta szemfáradás csökkentése volt. Míg a legtöbb ország döntéshozói arra fókuszáltak, hogy a volán mögött ülő sofőr minél messzebbre lásson a sötétben, a franciák azt akarták garantálni, hogy a szembejövő forgalmat ne „vakítsa meg” a túl erős fényáradat.

Álláspontjuk alátámasztására 1937-ben előhúztak egy – a szerzőt jótékony homályban hagyó – helyi tanulmányt. Ez azt állította, hogy a szelektív sárga szűrő használatával éjszaka 8%-kal javult a látásélesség, annak ellenére, hogy a kibocsátott fényerősség 15%-kal csökkent. Ezt az állítást évtizedekkel később, 1968-ban a brit Road Research Laboratory (Közúti Kutatólaboratórium) alaposan ízekre szedte: vizsgálataik megállapították, hogy a kizárólag sárga fény valójában 2,5%-os látásélesség-romlást okozott.

Tettek azonban egy érdekes kiegészítést: „ha a szűrő miatt elvesztett fénymennyiséget a lámpa teljesítményének növelésével kompenzálták, a látásélesség a sárga fénynél nagyjából 3%-kal bizonyult jobbnak, mint a fehérnél.” Bár a tudományos alapok erősen inogtak, a törvény – talán a tipikus francia dacból fakadóan – még további negyedszázadig érvényben maradt.

Az optikai illúzió anatómiája

A gyártók különféle módszerekkel feleltek meg a törvénynek. A fényszórókban kaphatott sárga bevonatot maga az izzóüveg, sárga színezést a fényszóróbura, de a lencse elé is be lehetett iktatni egy sárga fizikai szűrőt.

A sárga lámpák szubjektíven érzékelt vakításmentességének oka, hogy a szűrő kivágja a fényből a kék és a piros spektrumot. Mivel a teljes kibocsátott fénymennyiség így csökken, az emberi agy optikai illúzióként, szubjektíven „kevésbé vakítónak” érzékeli azt.

Motorsportos örökség

Mivel ez a törvény évtizedekig a francia jogrendszer alapköve volt, egyfajta csökevényes, de zseniális szabályként bebetonozta magát a modern megbízhatósági autóversenyzésbe is. A naptár legfontosabb sportautó-versenye a Le Mans-i 24 órás, amelynek franciaországi helyszíne miatt egykor minden versenyautónak a helyi utcai modellekhez hasonló fényszórószabályokat kellett követnie.

Ahogy teltek az évek, a verseny irányító testülete a sárga fényszórók szabályát egy okos taktikai eszközzé formálta át: ma már csak a lassabb, GT-kategóriás (Gran Turismo) versenyautók használják.

Ez az apró csavar életmentő a sötétben: a brutális tempót diktáló prototípusok (Hypercar/LMP) pilótái a visszapillantóba nézve a fény színe alapján azonnal tudják, hogy egy velük csatázó másik prototípus lohol-e a nyakukon (fehér fény), vagy egy GT-autó érkezik, akivel nem kell harcolni (sárga fény). És fordítva: a GT-pilóta is azonnal tudja, ha a sötétből egy sokkal gyorsabb, fehér lámpás prototípus esik rá, és utat kell engednie.

A köztéri lázadás szimbóluma

Erre a több évtizedes motorsportos örökségre támaszkodva ma is rengeteg autórajongó dönt úgy, hogy szelektív sárga fóliát húz a fényszórójára, a ködlámpájára, vagy épp mindkettőre, hogy a történelem kedvenc versenyautóit idézze meg az aszfalton. Szóval, ha ma egy modern autót látunk a forgalomban rikító sárga fényekkel, biztos lehetünk benne: ez a stíluselem legalább részben egy olyan obskúrus francia közlekedési törvényhez kötődik, amelyet még a második világháború előtti időkben hoztak meg.