A (részben) elektromos hajtású autók napelemmel történő felszerelése nem új keletű dolog, a megoldás azonban nem terjedt el széles körben. Legutóbb a Toyota Prius volt, melynek teteje szolárcellákat kapott, ezekből akár napi 8 kilométer hatótávot is képes nyerni az autó.

Ennek fényében furcsa, hogy a Nissan úgy hivatkozik az új, napelemekkel felszerelt Ariya-koncepciójára, mint egy jövőbe mutató kísérlet, melynek célja, hogyan hasznosíthatnák közvetlenül az autók a napot, mint a világ legbőségesebb megújuló energiaforrását.

Abból a szempontból azért ígéretes az ötlet, hogy a 3,8 négyzetméternyi, a tetőn és a gépháztetőn is megtalálható fotovoltatikus cellák akár 23 kilométerre is elegendő energiát termelhetnek egy nap alatt. Ez közvetlenül egyenáramként kerül az autó akkumulátorába.

A napelemes Ariya nem csak papíron létezik: a Nissan dubaji és barcelonai szakembereinek közös munkájaként valóban készült egy példány, melyet aztán el is vittek valós tesztekre. Ekkor jött ki a 23 kilométeres szám is, de ehhez tényleg a legideálisabb időjárási körülmények kellenek, melyet jól mutat, hogy az általában jó idővel kecsegtető Barcelonában “csak” 17,6 km-re elég töltöttséget generáltak a napelemek.

Figyelembe véve egyébként azt, hogy Londonban, napi 10,2, Új-Delhiben 18,9, Dubajban pedig csak 21,2 kilométert autóznak naponta átlagosan az emberek, sokaknál ezzel a megoldással akár teljesen meg is szűnhetnének az üzemanyagköltségek. A Nissan számításai szerint az autóját többet használók is 35-65 százalékkal lejjebb vihetik a töltések gyakoriságát.

A Nissan egyébként annak is köszönhetően kezdte el (újra)felfedezni a napelemeket, hogy 2025-re szeretnének teljesen karbonsemlegesek lenni, az ilyen céloknál pedig minden kibocsátáscsökkentő megoldás jól jöhet.