A brit Harry Millington tizennégy éves volt, amikor először épített át gépjárművet – egy krosszmotort –, és az élmény olyan komoly nyomot hagyott benne, hogy 2021-ben feladta „normális” hivatását, és elkezdett veterán terepjárók felújításával és villamosításával foglalkozni.

Azt nyilván tudta, hogy van erre kereslet, hiszen pár évvel korábban robbant be a piacra a Lunaz. Míg azonban az a manufaktúra öreg luxusautók átépítésével foglalkozik, Mr. Millington cége, az Inverted EV Inc öreg terepjárókra szakosodott – van átfedés a két kategória között, de gondoskodott arról, hogy munkái műszaki szempontból egyediek legyenek.

Bár elsődlegesen Range Roverek és Land Roverek képezik tevékenységei tárgyát, bizonyos esetekben tesznek kivételeket: ilyen eset a Toyota Land Cruiser FJ40, amely világszerte népszerű veterán terepjárónak számít, így vélhetően nagy lesz a kereslet a program iránt.

Főleg, mert az Inverted-féle FJ40-es kétféle hajtáslánccal elérhető. Az egyik esetben meghagyják a teljes mechanikus, kapcsolható összkerékhajtási rendszert, beleértve a sebességváltót is, csak a motort cserélik egy 160 kW-os (218 LE) villanymotorra. Ebben az esetben minden szempontból eredeti terepalkalmasságát nyújtja az FJ40-es, sőt, akár többet is: a cég kérésre zárható differenciálművet épít be.

A másik esetben minden eredeti hajtásláncelem megy a kukába, a 238 kW-os (324 LE) villanymotort egy Teslából szerelik ki, és állandó összkerékhajtást akasztanak mögé. Ez közúti felhasználásra ideális, méghozzá fenomenálisan: álló helyzetből 5,5 mp alatt katapultál vele az öreg Toyota terepjáró.

Nem csak a hajtásláncot cseréli egyébként le a cég: a futóművet egy ausztrál off-road-specialista, az Old Man Emu szállítja nekik, a dobfékek helyett tárcsafékeket építenek be, az akkumulátort pedig ötletesen az üzemanyagtartály helyére építik be. Ez persze korlátozza a méretét, az 53 kWh kapacitással nem dönt hatótávolsági rekordot az Inverted (a maximálisan megtehető távolság 240 km), de egy ilyen autó amúgy sem hosszú távú utazásra való. Tölteni akár 75 kW-tal is lehet.

Ami a bal- vagy jobbkormányos, rövid (FJ40), közepes (FJ43) vagy hosszú (FJ45) tengelytávú, zárt karosszériás, vászontetős vagy pick-up-felépítménnyel választható villanymotoros Toyoták belső terét illeti, szabad kezet adnak az ügyfélnek. Kárpitok, burkolatok, anyagok és színek gazdag választéka mellett teljes körű digitális funkcionalitás, klíma és ülésfűtés áll rendelkezésre. Recaro ülést, digitális visszapillantót, bukókeretet, valamint csörlőt is kínálnak az autóhoz.

A program költségei a keresett (tehát drága) veterán autó megvásárlásából, a mindenre kiterjedő (tehát drága) felújításból, valamint az igény szerinti (tehát drága) átépítésből tevődnek össze, így nem kell meglepődni azon, hogy alsó hangon 175 ezer angol fontot, azaz 83 millió forintot kérnek egy villamosított Toyotáért.

